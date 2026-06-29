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Allianz: Na Slovensku najdynamickejšie rastie neživotné poistenie
Globálny objem poistného v roku 2025 stúpol o 7,1 percenta, najvýraznejšie stúplo zdravotné poistenie o 12,3 percenta.
Autor OTS
Bratislava 29. júna (OTS) - Globálny poistný sektor v roku 2025 vzrástol o 7,1 % na 6,9 bilióna eur. Ide o miernejší rast ako rok predtým, keď stúpol o 9,4 %, no naďalej zostáva nad desaťročným rastovým priemerom 5,6 percenta. Najväčším segmentom zostáva životné poistenie, nasledované neživotným a zdravotným poistením. Vyplýva to z Allianz globálnej správy o poistení 2026, ktorá podrobne analyzuje vývoj poistných trhov vo svete.
Neživot sa normalizuje, život rastie
Neživotné poistné v celom svete stúplo o 3,8 percenta, čo je výrazne menej ako v predchádzajúcom roku a aj pod dlhodobým priemerom odvetvia. Dôvodom je najmä dozrievanie cenových cyklov a postupná stabilizácia škodovej inflácie. Naopak trh životného poistenia v roku 2025 vzrástol o 6,9 percenta, čím síce nedosiahol mimoriadne výsledky z predchádzajúceho roka, no stále zostáva nad historickými normami. Spomalenie súvisí najmä so situáciou v Severnej Amerike, kde boom anuít poháňaný vyššími úrokovými sadzbami stráca dynamiku. Naopak, Ázia sa opätovne stáva hlavným motorom rastu, keď životné poistné v tomto regióne vzrástlo o takmer 10 percent, pričom Čína rástla ešte rýchlejšie.
Zdravotné poistenie je najdynamickejším segmentom
Najsilnejší globálny rast zaznamenalo zdravotné poistenie, a to o 12,3 percenta, čo je najvyššie tempo od roku 2014, keďže starnutie populácie, rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť a tlak na verejné zdravotné systémy naďalej zvyšujú dopyt po súkromnej ochrane. Najväčší, až 70-percentný podiel na globálnom zdravotnom poistení má USA.
Slovenský poistný trh rastie najmä v neživote
Slovenský poistný trh dosiahol v minulom roku solídny 7,8 percentný rast, s celkovým predpísaným poistným vo výške 2,2 mld. eur. Neživotné poistenie stúplo o 9,9 percenta, čo odráža pokračujúce zvyšovanie poistného, najmä z dôvodu inflácie a zavedenia dane z neživotného poistenia a transakčnej dane. Životné poistenie rástlo len mierne, a to o 1,3 percenta. Výrazne, až o 16,4 percenta v minulom roku vzrástlo zdravotné poistenie.
Geopolitika a roztrieštenosť ekonomiky formujú poistný trh
Rozdelená globálna ekonomika robí rizikové prostredie komplexnejším, komplikuje cezhraničné obchodné modely a oslabuje tradičné prínosy diverzifikácie. Zároveň roztrieštenosť vytvára nové rastové príležitosti tým, že zvyšuje dopyt po poistnej ochrane, odolnosti a špecializovanom prenose rizika v oblastiach, ako sú infraštruktúra, energetická bezpečnosť a poistenie politických rizík. Poisťovne sa budú musieť prispôsobiť budovaním regionálne odolnejších operačných modelov, priamym začlenením geopolitickej analýzy do upisovania a alokácie kapitálu a vývojom produktov prispôsobených novým rizikám.
Poistenie zostáva rastovým odvetvím
Celkovo sa očakáva, že globálny poistný trh bude rásť tempom 5,3 percenta ročne počas nasledujúcich desiatich rokov, mierne nad úrovňou ekonomického rastu. Pre Slovensko sa očakáva celkový ročný 4,6-percentný rast. „Geopolitická roztrieštenosť mení dlhodobé fungovanie globálnej ekonomiky: namiesto efektívnosti sa do popredia dostáva odolnosť a podnikanie je zložitejšie aj drahšie. Poistenie preto získava strategickú úlohu – nielen chráni pred rizikom, ale podporuje aj investície, inovácie a dôveru v ekonomiku,“ uzatvára hlavný ekonóm Allianzu Ludovic Subran.
Neživot sa normalizuje, život rastie
Neživotné poistné v celom svete stúplo o 3,8 percenta, čo je výrazne menej ako v predchádzajúcom roku a aj pod dlhodobým priemerom odvetvia. Dôvodom je najmä dozrievanie cenových cyklov a postupná stabilizácia škodovej inflácie. Naopak trh životného poistenia v roku 2025 vzrástol o 6,9 percenta, čím síce nedosiahol mimoriadne výsledky z predchádzajúceho roka, no stále zostáva nad historickými normami. Spomalenie súvisí najmä so situáciou v Severnej Amerike, kde boom anuít poháňaný vyššími úrokovými sadzbami stráca dynamiku. Naopak, Ázia sa opätovne stáva hlavným motorom rastu, keď životné poistné v tomto regióne vzrástlo o takmer 10 percent, pričom Čína rástla ešte rýchlejšie.
Zdravotné poistenie je najdynamickejším segmentom
Najsilnejší globálny rast zaznamenalo zdravotné poistenie, a to o 12,3 percenta, čo je najvyššie tempo od roku 2014, keďže starnutie populácie, rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť a tlak na verejné zdravotné systémy naďalej zvyšujú dopyt po súkromnej ochrane. Najväčší, až 70-percentný podiel na globálnom zdravotnom poistení má USA.
Slovenský poistný trh rastie najmä v neživote
Slovenský poistný trh dosiahol v minulom roku solídny 7,8 percentný rast, s celkovým predpísaným poistným vo výške 2,2 mld. eur. Neživotné poistenie stúplo o 9,9 percenta, čo odráža pokračujúce zvyšovanie poistného, najmä z dôvodu inflácie a zavedenia dane z neživotného poistenia a transakčnej dane. Životné poistenie rástlo len mierne, a to o 1,3 percenta. Výrazne, až o 16,4 percenta v minulom roku vzrástlo zdravotné poistenie.
Geopolitika a roztrieštenosť ekonomiky formujú poistný trh
Rozdelená globálna ekonomika robí rizikové prostredie komplexnejším, komplikuje cezhraničné obchodné modely a oslabuje tradičné prínosy diverzifikácie. Zároveň roztrieštenosť vytvára nové rastové príležitosti tým, že zvyšuje dopyt po poistnej ochrane, odolnosti a špecializovanom prenose rizika v oblastiach, ako sú infraštruktúra, energetická bezpečnosť a poistenie politických rizík. Poisťovne sa budú musieť prispôsobiť budovaním regionálne odolnejších operačných modelov, priamym začlenením geopolitickej analýzy do upisovania a alokácie kapitálu a vývojom produktov prispôsobených novým rizikám.
Poistenie zostáva rastovým odvetvím
Celkovo sa očakáva, že globálny poistný trh bude rásť tempom 5,3 percenta ročne počas nasledujúcich desiatich rokov, mierne nad úrovňou ekonomického rastu. Pre Slovensko sa očakáva celkový ročný 4,6-percentný rast. „Geopolitická roztrieštenosť mení dlhodobé fungovanie globálnej ekonomiky: namiesto efektívnosti sa do popredia dostáva odolnosť a podnikanie je zložitejšie aj drahšie. Poistenie preto získava strategickú úlohu – nielen chráni pred rizikom, ale podporuje aj investície, inovácie a dôveru v ekonomiku,“ uzatvára hlavný ekonóm Allianzu Ludovic Subran.