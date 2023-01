Allianz odhalil historicky najvyššiu sumu poisťovacích podvodov

Bratislava 19. januára (TASR) - Spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa vlani odhalila historicky najviac poisťovacích podvodov, spolu 2950 za vyše 15 miliónov eur, medziročne je to nárast o 59 %. Vo štvrtok o tom predstavitelia firmy informovali na svojej tlačovej konferencii.



"Je to najvyššia suma, ktorú sa nám doteraz podarilo uchrániť," uviedla vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností spoločnosti Jaroslava Kováčiková. "Výška podvodov stúpla v poistení majetku, priemyslu, podnikateľov, v havarijnom aj životnom poistení," vysvetlila. Stúpla aj priemerná výška poisťovacieho podvodu, medziročne o 42 % na 5139 eur.



V rámci regiónov dominujú v celkovom počte poisťovacích podvodov najmä Žilinský (432), Bratislavský (402) a Nitriansky kraj (348). V majetkovom poistení firma zachytila najviac podvodov v okresoch Bratislava, Košice, Žilina, Nitra a Trnava.



"Najviac autičkárov je zase v okresoch Bratislava, Košice, Trnava, Žilina, a Liptovský Mikuláš," uviedla spoločnosť. Pokusy o podvod v životnom a úrazovom poistení zas prevládajú v okresoch Banská Bystrica, Nitra, Martin, Levice, Galanta, Nové Zámky, Topoľčany, Prievidza a Považská Bystrica.



Na rekordnej sume odhalených podvodov v minulom roku sa podieľal najmä podvod stavebnej spoločnosti pôsobiacej v Banskobystrickom kraji za viac ako päť miliónov eur.



Najväčší počet podvodov, 1008, za takmer 1,5 milióna eur, odhalila spoločnosť v životnom a úrazovom poistení, čo je medziročný nárast o 61 %. "Doteraz v tejto oblasti prevládali skôr pokusy o fiktívne úrazy, predlžovanie doby liečenia či zväčšovanie rozsahu trvalých následkov. Trendom v roku 2022 bolo zatajovanie chorôb či uvádzanie nepravdivých odpovedí v zdravotnom dotazníku, ktoré končia smrťou poisteného, kde si poistné plnenie nárokuje oprávnená osoba," konštatovala Kováčiková.



V poistení privátneho majetku stúpol počet podvodov medziročne o 55 % na 583 podvodov. Najčastejším pokusom o podvod bola snaha o zvýšenie rozsahu škody a nákladov na jej odstránenie, pokus o uplatnenie staršej škody, ktorá nebola odstránená napriek poskytnutiu poistného plnenia, a prispôsobenie príčiny vzniku škody, ktorá vznikla pred uzatvorením poistenia, uviedla predstaviteľka spoločnosti.



V havarijnom poistení odhalili špecialisti spoločnosti podvody za takmer milión eur. Stúpol najmä počet pokusov o uplatnenie poškodení, ktoré vznikli pred uzatvorením poistenia, hoci technický stav ojazdených vozidiel je pri vstupe do poistenia zdokumentovaný.



Mierne stúpol aj počet fingovaných dopravných nehôd nárazom do pevných prekážok, ako sú stromy, zvodidlá, ale aj rohy budov, ploty a brány, ako aj počet vzájomných stretov vozidiel. V povinnom zmluvnom poistení medziročne mierne poklesol počet pokusov o podvod.



Spoločnosť minulý rok nasadila nový nástroj a odhalila podvody súvisiace s počasím za 273.000 eur. V boji s odhaľovaním pokusov o poisťovacie podvody použili Cis Ubimet, ktorý pomáha overovať podozrivé škody spôsobené extrémne nepriaznivým počasím.