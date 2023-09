Allianz odhalil v tomto roku poistné podvody za 10 miliónov eur

Bratislava 23. septembra (TASR) - Od januára do augusta tohto roka odhalila spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa 2371 poisťovacích podvodov za viac ako desať miliónov eur. Za celý minulý rok pritom odhalila historicky najviac poisťovacích podvodov, spolu 2950 za vyše 15 miliónov eur. Za prvých osem mesiacov tohto roka boli už v štyroch oblastiach prekonané celoročné sumy odhalených podvodov, informovala poisťovňa.



"Najväčší nárast sme zaznamenali v povinnom zmluvnom poistení, kde sme za osem mesiacov tohto roka odhalili podvody za vyše 1,6 milióna eur, čo je o polovicu viac ako za celý minulý rok," doplnila vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Jaroslava Kováčiková.



O 40 % stúpla výška podvodov v poistení privátneho majetku za rovnaké obdobie oproti celému minulému roku. Minuloročný rekord vo výške odhalených podvodov bol podľa Kováčikovej prekonaný aj v poistení podnikateľov a v životnom a úrazovom poistení.



V havarijnom poistení eviduje poisťovňa viac pokusov uplatniť si staršiu škodu, ktorá vznikla ešte pred poistením vozidla. "Zaujímavosťou je, že doteraz sme sa s takýmito pokusmi stretávali približne do dvoch týždňov od uzatvorenia poistnej zmluvy, tento rok sa objavujú aj niekoľko týždňov až mesiacov po uzatvorení poistky," dodal koordinátor špeciálnych činností Vojtech Kosík.



Podobný trend snahy o uplatnenie nárokov a poškodenia zdravia, ktoré vznikli ešte pred účinnosťou poistenia, registruje poisťovňa aj v životnom a úrazovom poistení. V majetkových poisteniach zas Allianz pozoruje trend zvyšovania možného poistného plnenia, ale tiež aj častejšie pokusy o poistenie už poškodenej veci.



"Tento trend pripisujeme aj dôsledkom pandemického obdobia, keď mnohí ľudia v dôsledku zhoršenej ekonomickej situácie eliminovali platby za poistenia, ktoré nie sú zákonné alebo povinné. Až pri vzniku škody na nepoistenej veci alebo zdraví sa snažia rýchlo uzavrieť poistenie a krátko na to nahlasujú svoju škodu, čím sa však dopúšťajú nezákonného konania," uzavrela Kováčiková.