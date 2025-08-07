< sekcia Ekonomika
Allianz oznámila nárast zisku v 2. štvrťroku
Poisťovňa uviedla, že jej pomohli silné výsledky divízie majetkového a úrazového poistenia a tiež príjem vo výške približne 300 miliónov eur z predaja podielu v spoločnom podniku s UniCredit.
Mníchov 7. augusta (TASR) - Nemecká poisťovňa Allianz vykázala za 2. štvrťrok 2025 väčší ako očakávaný nárast čistého zisku a potvrdila svoj cieľ na celý rok. Poisťovňa uviedla, že jej pomohli silné výsledky divízie majetkového a úrazového poistenia a tiež príjem vo výške približne 300 miliónov eur z predaja podielu v spoločnom podniku s UniCredit. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Čistý zisk poisťovne za tri mesiace do konca júna 2025 vzrástol o 13 % na 2,84 miliardy eur z 2,51 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Analytici predpovedali poisťovni zisk 2,76 miliardy eur. Prevádzkový zisk sa zvýšil o 12,2 % na 4,4 miliardy eur, a to vďaka rastu segmentu majetkového a úrazového poistenia.
Čistý zisk pripadajúci akcionárom stúpol o 17,3 % na 3 miliardy eur. Po očistení o príjem z predaja podielu v spoločnom podniku UniCredit sa čistý zisk pre akcionárov zvýšil o 7,1 %. Celkové tržby v 2. štvrťroku stúpli o 8 % na 44,5 miliardy eur.
Spoločnosť Allianz uviedla, že je na dobrej ceste k dosiahnutiu celoročného prevádzkového zisku vo výške 16 miliárd eur, plus alebo mínus 1 miliarda eur.
