Allianz: Pandémia je prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania

Bratislava 23. januára (TASR) – Pandémia sa dostala spolu s prerušením prevádzky a kybernetickými útokmi medzi najväčšie riziká podnikania na rok 2021. Oproti minulému roku poskočila zo 17. na 2. miesto. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka globálnych obchodných rizík Allianz Risk Barometer 2021 od spoločnosti Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).



Rebríček bol zostavený na základe odpovedí 2769 poisťovacích expertov, manažérov rizík, maklérov a generálnych riaditeľov firiem z 92 krajín sveta. Pandémiu považuje za jedno z hlavných rizík tohto roka až 40 % respondentov, pričom sa pred ňu zaradilo so 41 % odpovedí prerušenie prevádzky, na treťom mieste sa rovnako so 40 percentami ocitli kybernetické útoky.



"Prerušenie prevádzky, pandémia a kybernetická hrozba sú navzájom silne prepojené, čo potvrdzuje rastúcu zraniteľnosť nášho vysoko globalizovaného a prepojeného sveta. Pandémia koronavírusu je pripomienkou, že riadenie rizík a riadenie kontinuity podnikania sa musia ďalej vyvíjať, aby pomohli firmám pripraviť sa na extrémne scenáre, ako sú napríklad globálny výpadok cloudu, kybernetický útok, prírodné katastrofy spôsobené zmenou klímy či dokonca iné epidémie, a zároveň ich prežiť," vysvetlil šéf AGCS Joachim Müller.



Pandémia bola v desaťročnej histórii rebríčka podceňovaným rizikom. V roku 2021 je však rizikom číslo jeden v 16 krajinách sveta a v trojici najväčších rizík na všetkých kontinentoch sveta. Až 59 % respondentov uviedlo pandémiu ako hlavnú príčinu prerušenia výroby v roku 2021, keď rozšírila zoznam príčin prerušenia výroby o scenáre nefyzického poškodenia, ako sú výpadky elektrickej energie či internetu.



Kybernetické útoky na treťom mieste ostávajú kľúčovým nebezpečenstvom, dokonca pre viac respondentov ako v predchádzajúcom roku. Zrýchlenie digitalizácie a práca na diaľku v dôsledku pandémie tiež zvyšujú zraniteľnosť IT. Na vrchole prvej vlny lockdownu v apríli 2020 oznámil americký federálny vyšetrovací úrad (FBI) tristopercentný nárast kybernetických útokov. Odhaduje sa, že počítačová kriminalita dnes stojí globálnu ekonomiku približne jeden bilión dolárov, čo je 50-percentný nárast za posledné dva roky.



Vývoj na trhu stúpol v rebríčku na štvrté miesto, čo odráža riziko zvýšenia miery platobnej neschopnosti po pandémii. Podľa poisťovacej spoločnosti Euler Hermes dosiahne globálny index platobnej neschopnosti rekordné maximum, keď počet bankrotov ku koncu roka 2021 stúpne až o 35 %. Najviac ich má byť v USA, Brazílii, Číne a západnej Európe. Ochorenie COVID-19 bude podľa všetkého podnecovať rozvoj inovácií a narušovať trhy, čo urýchli zavádzanie technológií a zánik etablovaných a tradičných sektorov.



V rebríčku postúpil makroekonomický vývoj na ôsme miesto a politické riziká a násilie na desiate miesto. V reakcii na vyššiu zraniteľnosť prerušenia výroby sa veľa spoločností začalo zameriavať na budovanie odolnejších prevádzok a na zníženie rizika svojich dodávateľských reťazcov, to znamená zlepšenie riadenia kontinuity podnikania, vývoj alternatívnych dodávateľských reťazcov, lepší výber dodávateľov a audit.