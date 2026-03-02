< sekcia Ekonomika
Allianz predlžuje cestovné poistenie klientom uviaznutým v zahraničí
Allianz automaticky predlžuje cestovné poistenie klientom uviaznutým v zahraničí.
Autor OTS
Bratislava 2. marca (OTS) - V dôsledku eskalácie konfliktu na Blízkom východe, ktorý spôsobil masívne rušenie letov a komplikácie v doprave cestujúcich, Allianz – Slovenská poisťovňa automaticky predlžuje platnosť cestovného poistenia. Toto mimoriadne opatrenie sa týka všetkých poistených klientov, ktorým bol z dôvodu situácie na Blízkom východe zrušený alebo odložený let a nemohli sa tak v plánovanom termíne vrátiť na Slovensko. Cestovné poistenie v rozsahu dojednaného balíka bude predĺžené po dobu zabezpečenia návratu na Slovensko bez časového obmedzenia. „Bezpečnosť našich klientov je pre nás prioritou. Vzhľadom na uzatvorené vzdušné priestory a zrušené lety, sme sa rozhodli automaticky predĺžiť platnosť cestovného poistenia pre všetkých, ktorí zostali v regióne proti svojej vôli. Našim cieľom je poskytnúť klientom istotu v období, keď čelia nepredvídateľným okolnostiam,“ uviedla hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Strnad Muthová. V prípade vzniku poistnej udalosti, ktorá nastane po plánovanom konci poistenia, klient doloží dokumentáciu potvrdzujúcu príčinu oneskoreného návratu na Slovensko.
Praktické informácie pre klientov
• Poistenie sa predlžuje automaticky, poistení klienti nemusia urobiť žiadny krok navyše
• Predĺženie platí do momentu, kým sa klienti bezpečne vrátia domov
• V prípade potreby asistencie môžu klienti kontaktovať asistenčnú službu Allianz, ktorá je dostupná 24/7
• Allianz zároveň odporúča sledovať cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, týkajúce sa Blízkeho východu, keďže situácia v regióne sa môže dynamicky vyvíjať
• Odporúčame tiež priebežne sledovať aktuálny vývoj v krajine, v ktorej sa nachádzate a dôsledne dodržiavať odporúčania, pokyny a bezpečnostné opatrenia miestnych orgánov
