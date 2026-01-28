< sekcia Ekonomika
Allianz riešila škody za 280 miliónov eur
V škodách klientov Allianzu minulý rok dominovali zrážky vlakov, víchrice, požiare bytov a slintačka.
Autor OTS
Bratislava 28. januára (OTS) - V roku 2025 riešil Allianz takmer 206-tisíc poistných udalostí v celkovej hodnote približne 280 miliónov eur. Medzi nimi sa objavili aj veľmi špecifické škody, s akými sa poisťovňa nestretáva často. Po vyše polstoročí sa totiž na jar minulého roka na Slovensku objavilo ochorenie slintačky a krívačky. Nákazlivé vírusové ochorenie malo za následok utratenie tisícov kusov hovädzieho dobytka a ošípaných. „Šiestim farmám na juhozápade Slovenska sme vyplatili odškodné za takmer 1,5 milióna eur. Naďalej riešime 4 vážne poistné udalosti spôsobené zrážkami vlakov, pri ktorých došlo k škodám na zdraví cestujúcich, ich batožinách a tiež k veľkým materiálnym škodám, ktoré presiahli 3,7 milióna eur,“ skonštatoval riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – Slovenskej poisťovne Dárius Nógli.
Vysoké náklady za škody v PZP
Výrazne, až o 26 percent, stúpli celkové náklady za škody v PZP, za ktoré Allianz vyplatila 66,7 milióna eur. „Vyššie náklady za škody na vozidlách ovplyvňujú predovšetkým ceny opráv, lakovania a náhradných dielov, ktoré rastú rýchlejším tempom ako inflácia. Priemerná výplata za škodu v PZP tak medziročne stúpla z 2 420 na 2 811 eur,“ uviedol D. Nógli. V priemere každý deň zaregistroval Allianz 563 poistných udalostí. Najväčšou, skoro 70-percentnou nákladovou položkou boli škody na vozidlách, za ktoré Allianz vyplatil vyše 192 miliónov eur. V PZP riešil Allianz zrážku osobného auta s autobusom, keď šofér auta dostal defekt, vletel do protismeru a zrazil sa s autobusom. Škoda presiahla 379-tisíc eur. V životnom poistení vyplatil Allianz svojim klientom 38 miliónov eur a za škody na privátnom majetku viac ako 19 miliónov eur.
Ničivé požiare bytoviek a domov
Minulý rok riešil Allianz aj niekoľko veľkých požiarov v bytovkách po celom Slovensku. „Pri najväčšom požiari kompletne zhoreli 3 byty. Škoda presiahla 650-tisíc eur. V inom prípade nám klient nahlásil poškodenie svojho bytu z požiaru, ktorý vypukol u suseda pod ním a spôsobil mu škodu za takmer 178-tisíc eur. Ďalší klient nám nahlásil poškodenie bytu za vyše 143-tisíc eur z požiaru, ktorého ohnisko bolo takisto v byte pod ním. Podobných poistných udalostí sme mali viacero a okrem samotných bytov plamene poškodili aj spoločné chodby a fasádu,“ dodáva D. Nógli. V lete riešil Allianz aj rozsiahly požiar v priestoroch autosalónu, ktorý kompletne zničil strechu budovy a poškodil interiér. Škody presiahli 400-tisíc eur. Ničivé boli aj požiare v rodinných domoch. V jednom prípade požiar spôsobil skrat elektrickej skrinky. Zhorela polovica strechy, kotolňa, plamene poškodili interiér a majiteľka domu po nadýchaní splodinami skončila v nemocnici. Škoda sa vyšplhala na 98-tisíc eur. Hoci počet požiarov tvorí v porovnaní so živelnými škodami len desatinu, náklady za ne v sume takmer 6,3 milióna eur dosahujú výšku nákladov za všetky živelné škody dohromady.
Najničivejší živel bol víchrica, povodeň a záplavy
Živly v roku 2025 spôsobili takmer 6 000 škôd na majetku a úrode. Tretinu z nich spôsobili silné víchrice a orkány, ktoré sa Slovenskom prehnali minulú zimu a na jeseň a spôsobili škody za vyše 3,2 milióny eur. V júni prevládali silné búrky, spojené s povodňami a záplavami, ktoré majú na konte cez 1 100 škôd, najmä na Záhorí a v okolí Nitry. Zo svojich dovoleniek klienti Allianzu nahlásili cez 3 500 poistných udalostí za viac ako 2 milióny eur. Za škody, ktoré vznikli podnikateľom a priemyselným podnikom Allianz minulý rok vyplatil viac ako 25-miliónov eur.
Na výšku poistných plnení mali v minulom roku veľký vplyv okrem rastúcich cien stavebných materiálov, nehnuteľností a cien prác aj transakčná daň a zvýšená DPH.
