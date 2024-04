Allianz: Škodové udalosti stúpli i vďaka povodniam a zemetraseniam

Bratislava 24. apríla (TASR) - Povodne, zemetrasenie a iné živelné pohromy spôsobili minulý rok najviac škôd a náklady za ne presiahli 16,8 milióna eur. Ide o najväčší nárast poistných udalostí za posledných päť rokov. V stredu o tom informovala poisťovňa Allianz.



V roku 2023 riešila poisťovňa viac ako 11.500 poistných udalostí, ktoré spôsobili prírodné živly. Oproti roku 2022 je to nárast o 185 %. Najničivejším živlom bolo zemetrasenie, za jeho škody poisťovňa vyplatila viac ako štyri milióny eur.



Druhé najzávažnejšie boli povodne a záplavy, z ktorých škody medziročne stúpli o 433 %. Poistencom bolo tak dokopy vyplatených viac ako 3,7 milióna eur. Ďalej nasledovali atmosférické zrážky s 1725 škodami a víchrice s 1698 škodami.



Po zemetrasení, ktoré spôsobilo minulý rok v októbri obrovské škody na majetkoch, aktualizovala poisťovňa Allianz výšku poistnej sumy nehnuteľnosti podľa vývoja cien realít. Tá by mala klientov ochrániť pred podpoistením. Majetok poistencov by mal byť krytý v aktuálnych cenách.



Hovorkyňa poisťovne Lucia Strnad Muthová objasnila, že mnohí poistenci mali v minulom roku svoje nehnuteľnosti podpoistené a po vzniku škody si nemohli dať opraviť nehnuteľnosť do pôvodného stavu v rovnakej hodnote z poistného plnenia.