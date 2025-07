Allianz: Takmer každý deň vykradnú domácnosť

Bratislava 22. júla (TASR) - Leto prináša nielen priestor na oddych, ale aj zvýšené riziko krádeží v domácnostiach. Upozornila na to Allianz - Slovenská poisťovňa s tým, že za minulý rok evidovala celkovo 324 poistných udalostí súvisiacich s krádežami za takmer 290.000 eur. Klienti tak nahlásili vlámanie do domu či bytu skoro každý deň.



„V priemere zmizol z každej domácnosti majetok v hodnote 900 eur. Najčastejšie si páchatelia odniesli šperky, cennosti, hotovosť, umelecké diela, elektroniku, spotrebiče, ale aj drobný nábytok,“ priblížil riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianzu Dárius Nógli.



Najväčšiu škodu nahlásil minulý rok klient práve po návrate z letnej dovolenky. Zlodeji sa mu vlámali do bytu cez terasu. Odniesli si pritom lup v podobe elektroniky, strieborných príborov a podnosov, niekoľkých umeleckých diel a hodín v celkovej hodnote viac ako 15.000 eur.



„Nepríjemnú krádež zažil ďalší klient, ktorému zlodeji z domu ukradli spotrebiče a šperky a navyše upchali umývadlo, čím spôsobili zatečenie a poškodenie podlahy, nábytku a stien. Škoda sa vyšplhala na takmer 15.000 eur,“ vyčíslil Nógli.



Na to, aby poisťovňa mohla vyplatiť škody spôsobené krádežou, je nutné pred odchodom na dovolenku domácnosť dostatočne zabezpečiť. „Aby ste si mohli uplatniť škodu spôsobenú krádežou či vlámaním, musia byť viditeľné stopy po prekonaní prekážky, napríklad poškodené či vylomené dvere alebo rozbité okno. Krádež je treba ihneď nahlásiť polícii a policajnú správu priložiť k hláseniu škody poisťovni,“ vysvetlila hovorkyňa Allianzu Lucia Strnad Muthová.



Pri poistení domácnosti je tiež podľa nej dôležité správne stanoviť výšku poistnej sumy, aby boli zahrnuté všetky hnuteľné veci. Pri poistnej sume nad 17.000 eur musia byť dvere zabezpečené proti vysadeniu. Okná, dvere na balkón, lodžiu a terasu do 3 metrov nad úrovňou zeme musia byť zabezpečené bezpečnostným sklom, kovovou mrežou alebo uzamykateľnou roletou. Ak je domácnosť poistená na viac ako 50.000 eur, musí byť zabezpečená ochranou s elektrickou zabezpečovacou signalizáciou.



Vo všeobecnosti poisťovňa pred odchodom na dovolenku odporúča viaceré bezpečnostné opatrenia. Potrebné je zamknúť všetky dostupné dvere, a to na maximálny počet západiek. Takisto skontrolovať, či sú uzavreté všetky okná, dvere na balkón, lodžiu či terasu. Vhodné je tiež využívať zabezpečovacie systémy a pravidelne kontrolovať ich funkčnosť.



„Cennosti a hotovosť odkladajte do trezora, nenechávajte doma vysokú hotovosť. Uzavrite prívod vody, vypnite ističe a zavrite hlavný uzáver plynu. Zabezpečte občasnú návštevu príbuzných, aby raz do týždňa vybrali poštu, prípadne skontrolovali domácnosť,“ doplnila hovorkyňa s tým, že pri každom podozrení na krádež alebo pokus o krádež je potrebné volať políciu.