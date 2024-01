Allianz: Účet za škody domov a bytov stúpol o 41 %

Bratislava 31. januára (TASR) - Účet za škody domov a bytov Allianz - Slovenskej poisťovni stúpol za vlaňajšok medziročne o 41 % a dosiahol 20,7 milióna eur. Najväčší podiel na tom mali prírodné živly, víchrice, krupobitie, záplavy či zemetrasenie. To spôsobilo takmer 2000 škôd za 3,4 milióna eur. Nastavenie poistnej sumy, ktorá pokrýva reálnu hodnotu majetku, je preto dôležité, informovala v stredu poisťovňa.



"Prírodné živly boli minulý rok najškodovejšie za posledných päť rokov. Medziročne spôsobili nárast počtu poistných udalostí o 163 % a náklady za ne stúpli dokonca o 211 %. Účet za ne tak presiahol 16 miliónov eur, pričom rok predtým to bolo len približne päť miliónov eur," konštatoval riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli.



Klienti poisťovne v roku 2023 nahlásili dohromady viac ako 203.000 poistných udalostí, čo je mierny medziročný nárast. Účet za všetky minuloročné škody podľa Allianz dosahuje takmer 250 miliónov eur.



Najväčší počet škôd bol podľa poisťovne "tradične" na vozidlách, a to viac ako 90.000. Za škody v PZP a havarijnom poistení Allianz klientom vyplatila viac ako 165 miliónov eur. V priemysle a poistení podnikateľov bolo takmer 11.000 škôd za viac ako 36 miliónov eur. Náklady za škody v životnom poistení presiahli 26 miliónov eur, keď klienti Allianzu nahlásili takmer 62.000 úrazov, chorôb či úmrtí. V cestovnom poistení vzniklo takmer 3500 poistných udalostí za viac ako 1,2 milióna eur.



"Žiaľ, niektorí poistení zistili až pri značnej škode ich majetku po zemetrasení, že hodnota, na ktorú poistili svoju nehnuteľnosť, nepokrýva jej reálnu hodnotu. Niektorí zemetrasením zasiahnutí klienti si dokonca krytie tohto rizika zo svojej poistky vylúčili v presvedčení, že toto riziko u nás nehrozí," uzavrela hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová.