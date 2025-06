Allianz vlani vyplatila za dovolenkové škody takmer 2,4 milióna eur

Bratislava 3. júna (TASR) - Poisťovňa Allianz vlani vyplatila takmer 2,4 milióna eur za poistné udalosti v cestovnom poistení. Oproti roku 2023 ide o nárast o 41 %. Priemerná výška nákladov na jednu škodu v cestovnom poistení medziročne stúpla o 27 % na sumu 880 eur. V utorok o tom informovala Allianz - Slovenská poisťovňa.



„Počet škôd, ktoré nám klienti nahlásili zo svojich dovoleniek, pritom medziročne stúpol len o 4 % na 3826 škôd. Výrazný nárast nákladov bol spôsobený najmä zvýšenou škodovosťou v USA, kde zdravotná starostlivosť patrí medzi najdrahšie na svete,“ uviedol riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli.



Klienti poisťovne z dovoleniek najčastejšie hlásili tráviace ťažkosti, hnačky, vysoké teploty, popáleniny zo slnka či pošmyknutia pri bazénoch alebo drobné úrazy detí. Riešili však aj závažnejšie prípady, ako operácie končatín či slepého čreva, akútne stavy i hospitalizácie.



Takmer tretinu všetkých škôd z cestovného poistenia hlásili klienti v letných mesiacoch, teda v júli a auguste. Najviac poistných udalostí hlásili vlani dovolenkári z Turecka, išlo o 232 škôd. Najnákladnejšou dovolenkovou destináciou boli USA, kde poisťovňa za vzniknuté poistné udalosti vyplatila vyše 720.000 eur, čo je takmer tretina nákladov za všetky škody v cestovnom poistení.



Približne štvrtinu nákladov každý rok tvoria storná dovoleniek. „V minulom roku sme klientom za zrušené dovolenky vyplatili vyše 515.000 eur. Rok predtým to bolo viac ako 482.000 eur,“ upozornil Nógli. Poistenie storna zájazdu chráni klienta pred finančnými stratami, ak nemôže na zájazd vycestovať z dôvodu ochorenia, úmrtia, značnej škody na majetku, živelnej udalosti alebo teroristického útoku v cieľovej destinácii, ale aj v prípade podania návrhu na rozvod zo strany manžela alebo manželky či výpovede od zamestnávateľa.



Poisťovňa upozornila, že pri uzatváraní cestovného poistenia treba myslieť aj na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku inej osoby. Podľa poisťovne sa v rámci zodpovednosti najčastejšie stretávajú s poškodeniami na ubytovacích zariadeniach.



Približne 40 % škôd v cestovnom poistení nahlásili klienti priamo z dovolenkovej destinácie. Boli to najmä úrazy, vážnejšie ochorenia či akútne stavy, keď klient potreboval okamžité ošetrenie alebo hospitalizáciu.



„V rámci asistencie im vyhľadáme najbližšie vhodné zdravotnícke zariadenie, zabezpečíme komunikáciu so zdravotníckym personálom alebo zorganizujeme prevoz či repatriáciu späť domov. Ak ide o nákladné vyšetrenia či zákroky, napríklad CT, magnetická rezonancia či operácia, ich krytie je potrebné vopred konzultovať s asistenčnou službou,“ doplnil Tomáš Hudáček z Allianz Partners.