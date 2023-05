Allianz zaznamenala v 1. kvartáli strmý nárast čistého zisku

Mníchov 12. mája (TASR) - Nemecká poisťovňa Allianz zaznamenala v uplynulom 1. kvartáli strmý nárast čistého zisku. To ukazuje, že sa zotavila z výdavkov za urovnanie vlaňajšieho škandálu s americkými fondmi. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čistý zisk poisťovne za prvé tri mesiace 2023 vzrástol o 329 % na 2,032 miliardy eur zo 474 miliónov eur v predchádzajúcom roku.



No aj napriek strmému nárastu tento výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali zisk v priemere 2,327 miliardy eur. Prispel k tomu čiastočne slabší výkon divízie správy aktív Allianz, ktorá zaznamenala nižšie tržby a prevádzkový zisk.



Prevádzkový zisk celej skupiny Allianz v sledovanom období vzrástol o 24,2 % na 3,7 miliardy eur, najmä vďaka silnému výkonu v divíziách Život/Zdravie a Neživotné poistenie.



V 1. štvrťroku sa najvýraznejšie zvýšil zisk v divízii majetku a nehôd. To pre poisťovňu znamená návrat do normálu, keďže sa snaží obnoviť svoju povesť po tom, ako jeden z jej fondov, Allianz Global Investors, čelil v USA obvineniam z podvodu. Poisťovňa zaplatila za urovnanie sporu v minulom roku pokuty vo výške 6 miliárd USD (5,49 miliardy eur).



"Môžeme byť hrdí na náš prevádzkový zisk a celkový výsledok," povedal generálny riaditeľ Oliver Bäte.



Poisťovňa potvrdila svoj cieľ pre prevádzkový zisk za celý rok 2023 na úrovni 14,2 miliardy eur, plus-mínus 1 miliarda eur.



(1 EUR = 1,093 USD)