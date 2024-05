Allianz:Poisťovne na celom svete vybrali vlani celkovo 6,2 bilióna eur

Bratislava 29. mája (TASR) - Celosvetový poistný trh vlani stúpol o 7,5 %. Ide o najrýchlejší rast od roku 2006. Poisťovne na celom svete vybrali celkovo 6,2 bilióna eur. Len za posledné tri roky sa celosvetový príjem z poistného zvýšil o 21,5 %. V kontexte vysokej inflácie však reálne poistné takmer stagnovalo, od roku 2020 stúplo len o 0,7 %. Vyplýva to z globálnej správy o poistení Allianz - Slovenskej sporiteľne, o čom informovala v stredu.



"Na rozdiel od roku 2022, kedy bol globálny nárast poistného ťahaný najmä segmentom neživotného poistenia, bol rast vlani vyrovnanejší. Všetky tri segmenty zaznamenali pomerne podobný nárast, pričom životné poistenie narástlo o 8,4 %, neživotné poistenie o 7 % a zdravie o 6,6 %," uviedla Allianz.



Poistný trh na Slovensku podľa správy zaznamenal vlani nárast, keď príjem z poistného stúpol o 4,4 % na 1,8 miliardy eur. Trh je však stále asi o 250 miliónov eur menší ako pred pandémiou. K tomuto obratu prispel podľa poisťovne segment "život" s rastom 9,7 % a "neživot" s rastom 2,2 %. "Aj výhľad je solídny, keď očakávame rast trhu o 4,4 % ročne v nasledujúcom desaťročí," dodala poisťovňa.



Očakáva sa, že v nasledujúcich desiatich rokoch bude svetový poistný trh rásť ročným tempom 5,5 %, teda rovnakým tempom ako globálny hrubý domáci produkt (HDP). Celkovo sa má podľa správy celosvetový príjem z poistného zvýšiť o takmer päť biliónov eur. Väčšina rastu by mala byť v segmente životného poistenia.



Kľúčovým faktorom konkurencieschopnosti by na poistnom trhu v budúcnosti malo byť ovládanie umelej inteligencie (AI). "Umelá inteligencia nie je všeliek na vyriešenie všetkých problémov. Má však významný potenciál pomôcť znížiť medzery v ochrane zlepšením dostupnosti, cenovej dostupnosti a prístupnosti poistenia vďaka zvýšenej personalizácii a lepšej nákladovej efektívnosti," uzavrela spoluautorka správy Patricia Pelayo Romero.