Allianz:Škody vlani pri 8253 odhalených podvodoch stúpli na 23 mil.eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Najviac v roku 2025 prekvapili podvody v cestovnom poistení, ktoré sa v predminulom roku nezaznamenali.

Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Allianz - Slovenská poisťovňa opäť hlási rekordy v poisťovacích podvodoch. V roku 2025 suma odhalených podvodov historicky prvýkrát prekročila hranicu 20 miliónov eur. Suma pri 8253 podvodoch vlani dosiahla 23,08 milióna eur, kým v roku 2024 pri 5664 podvodoch predstavovala 19,58 milióna eur. Prudko stúpli odhalené poistné podvody pri autách aj v privátnom majetku, objavili sa aj nové typy podvodov v cestovnom poistení. Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii zástupcovia poisťovne Allianz.

„Máme za sebou naozaj nesmierne náročný, ale súčasne aj veľmi úspešný rok 2025. Podarilo sa nám prekonať rekord 20 miliónov eur - dosiahli sme aj rekordný počet odhalených podvodov, a to najmä vďaka úsiliu nášho tímu detektívov, vyšetrovateľov, ale aj za účinnej podpory nášho likvidačného tímu, v neposlednom rade aj za podpory nášho vedenia,“ priblížila vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz Jaroslava Kováčiková.

„Neustála prioritizácia boja proti podvodom je veľmi dôležitá v našej spoločnosti. Stratégia nulovej tolerancie podvodu nám pomáha zaviesť opatrenia, ktorými zabránime tomu, aby sme vyplácali poisťovacie podvody a aby sa tým ochránili naši klienti, ktorí sú poctiví, ktorí chcú poistné plnenia a nechcú mať zvýšené poistné,“ podčiarkla.

Asi najviac podľa nej v roku 2025 prekvapili podvody v cestovnom poistení, ktoré sa v predminulom roku nazaznamenali. Išlo podľa nej až o naivné podvody, ale sú prekvapujúce. „V roku 2025 sme ich mali až osem, ktoré mali v niektorých prípadoch veľmi podobný priebeh,“ zdôraznila.

„Najviac škôd máme v havarijnom poistení a čiastočne aj v povinnom zmluvnom poistení. Hlavne v havarijnom poistení išlo trendovo o zatajovanie skutočného priebehu škody, kde sa nám to podarilo vďaka novým technológiám elegantne odhaliť. Dnes najmä drahšie vozidlá majú v sebe zabudované technológie, že riadiaca jednotka sníma dáta v okamihu nárazu,“ poznamenala Kováčiková.

„Podarilo sa nám napríklad odhaliť úmyselný podvod, kde bola fingovaná nehoda. Čítanie dát nám umožnilo vidieť nehodu úplne v inom svetle. Zistilo sa, že išlo o dva nárazy vozidla - pri prvom náraze nebola spôsobená až taká škoda, ako si to páchatelia predstavovali, takže vozidlo vycúvalo a ešte raz narazilo na to isté miesto,“ doplnil koordinátor špeciálnych činností Allianz Vojtech Kosík.
