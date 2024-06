Alma Career: AI môže pomôcť kandidátom pri hľadaní práce

Bratislava 30. júna (TASR) - Umelá inteligencia (AI) môže pomôcť aj pri hľadaní pracovnej ponuky či príprave pred pohovorom. Firmám zas pomáha s predvýberom a najnovšie aj pri tvorbe pracovných ponúk. Informovala o tom spoločnosť Alma Career, ktorá prevádzkuje pracovný portál Profesia.sk



"Niektorí uchádzači a uchádzačky o prácu už využívajú AI na napísanie motivačného listu. Odporúčam však daný text nielen skontrolovať, ale aj upraviť podľa seba. Motivačný list by mal odrážať daného uchádzača a jeho záujem pracovať pre konkrétnu firmu na danej pozícii. Všeobecné a neosobné formulácie vieme ako personalisti odhaliť, a to bez ohľadu na to, či ich píše AI alebo človek," uviedla Zuzana Kaňuchová z Alma Career Slovakia.



AI môže podľa spoločnosti byť pomocníkom aj pri príprave na pohovor. Po zadaní pozície, požiadaviek či náplne práce vie naformulovať množstvo otázok, ktorým môžu uchádzači na pohovore čeliť. AI tiež pomôže s úpravou životopisu či jeho prekladom do cudzieho jazyka.



Personalistom zas dokáže pomôcť pri úvodnej selekcii uchádzačov. Vyberie len relevantné životopisy a nájde vhodných kandidátov na sociálnych sieťach. "Práve úvodná časť výberového procesu, keď na niektoré ponuky prichádzajú desiatky reakcií, je časovo veľmi náročná a zrýchlenie tohto procesu pomôže obom stranám, pretože aj uchádzači a uchádzačky skôr dostanú spätnú väzbu," dodala spoločnosť.



Podotkla, že AI nie je len o nahrádzaní ľudskej práce, ale skôr o spolupráci. Zároveň je v mnohých prípadoch pri finálnom výsledku stále nevyhnutný ľudský faktor. Navyše, trh práce bude potrebovať stále viac odborníkov, ktorí budú s AI vedieť dobre pracovať.



"Počet inzerátov na Profesia.sk, ktoré vyžadujú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, je zatiaľ síce pomerne nízky, no portál eviduje nárast. Za celý minulý rok to bolo necelých 800 ponúk a len za prvý polrok tohto roka už viac ako 500," uzavrela spoločnosť