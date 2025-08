Alma Career: Firmy by mali myslieť aj na jednorodičov

Bratislava 6. augusta (TASR) - Jednorodičia sú často zamestnaní na plný úväzok, ich príjem však nestačí na pokrytie všetkých nákladov na domácnosť a výchovu detí. Z jedného platu musia totiž uhradiť škôlku či mimoškolské aktivity detí, aby mali kde tráviť čas, kým je rodič v práci. Firmy by mali preto prispôsobiť svoje pracovné prostredie aj pre jednorodičov, a to napríklad formou upraveného pracovného času či príspevkom na škôlku a doučovanie. Zhodnotila to spoločnosť Alma Career.



Na základe údajov neziskovej organizácie Jeden rodič žije na hranici chudoby 170.000 jednorodičov a spolu s nimi v takýchto podmienkach vyrastá okolo 270.000 detí. Problémom je v mnohých regiónoch aj nedostatok kapacít v materských školách. Rovnako dostupné nie je ani cenovo prijateľné doučovanie alebo popoludňajšia starostlivosť o deti po vyučovaní. Ak nefungujú verejné služby, tak rodičia musia často hľadať podľa spoločnosti súkromné riešenia, ak si ich môžu dovoliť.



„Zároveň ich pracovné možnosti obmedzujú právne a administratívne podmienky, napríklad viazanosť na opatrovateľské povinnosti, ktoré im nedovoľujú pracovať nad rámec bežného úväzku alebo flexibilne meniť pracovný čas. Tieto faktory ich často nútia prijímať menej kvalifikované či podhodnotené pozície, čo dlhodobo prehlbuje ich finančnú neistotu. Bez pomoci rodiny sú niektorí jednorodičia nútení pracovať len na čiastočný úväzok, samozrejme, s nižším platom,“ uviedla spoločnosť.



Firmy by mali preto podľa nej vychádzať jednorodičom v ústrety pri skĺbení pracovného a rodinného života. Môže to byť vo forme skrátených úväzkov, práce na diaľku či upravenej pracovnej doby. Flexibilita je pre jednorodičov benefitom a niekedy aj základnou podmienkou na to, aby mohli zostať v zamestnaní, keďže často si potrebujú prácu zariadiť podľa školských termínov, návštevy lekára alebo počas starostlivosti o choré dieťa. Medzi ďalšie benefity môže patriť tiež príspevok na škôlku, doučovanie, letné tábory alebo iné formy mimoškolských aktivít.



Zamestnávatelia môžu ponúknuť rodičom po návrate do práce po materskej, respektíve rodičovskej dovolenke aj vzdelávanie na zvýšenie kvalifikácie či kariérne poradenstvo. Spoločnosť priblížila, že medzi najžiadanejšie benefity podľa prieskumu JobsIndex z prvého kvartálu 2025 patrí stále platené zdravotné voľno a príspevok na dopravu do zamestnania, uviedlo to 51 % ľudí. Ďalej je to možnosť rozvrhnúť si prácu počas pracovnej doby (42 %) a flexibilný začiatok a koniec pracovnej doby (38 %). Firemnú škôlku by ocenilo ako benefit 27 % a možnosť práce na čiastočný úväzok 25 % ľudí.