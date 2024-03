Alma Career: Firmy potrebujú zamestnávať ľudí s ŤZP

Bratislava 24. marca (TASR) - Z hľadiska starnutia populácie a demografických trendov budú firmy čoraz viac hľadať zamestnancov aj medzi zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Uviedla to CSR koordinátorka spoločnosti Alma Career Slovakia Martina Čápová s tým, že týchto uchádzačov najčastejšie zaujíma administratíva, obchod, pomocné práce, výroba či doprava.



"Ľudia so zdravotným znevýhodnením postupne dostávajú šancu byť plnohodnotnými členmi spoločnosti a trhu práce aj vďaka viacerým projektom. A v porovnaní s uchádzačmi o zamestnanie bez znevýhodnenia majú jednu veľkú výhodu - keď už dostanú šancu a vo firme nájdu príjemné prostredie, sú nesmierne vďační a v spoločnosti ostanú pracovať dlhodobo," dodala spoločnosť.



V roku 2021 uverejnilo svoj životopis na portáli profesia.sk 1470 ľudí so schopnosťou pracovať zníženou o viac ako 40 %. O rok neskôr ich podľa spoločnosti bolo o 1000 viac a vlani si týmto spôsobom hľadalo prácu už takmer 3700 uchádzačov. Momentálne má v databáze aktívny životopis 2051 uchádzačov.



"Najčastejšie uvádzajú, že by sa chceli zamestnať v administratíve, obchode, pomocných prácach, výrobe či doprave. Z konkrétnych pozícií ich najviac zaujíma profesia administratívneho pracovníka, predavača a asistenta. Medzi žiadané pozície však patrí aj operátor výroby či vodič, ktoré sú zaradené medzi nedostatkové profesie," priblížila spoločnosť.



Vysokoškolské vzdelanie uviedlo podľa spoločnosti 16 % uchádzačov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), 41 % stredoškolské bez maturity a tretina stredoškolské s maturitou. Najčastejšie sú vo veku 45 až 54 rokov. Najviac ich je z Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja.



"Uchádzačov a uchádzačky so zdravotným znevýhodnením tiež povzbudzujeme, aby ho v životopise uviedli a zároveň ho vysvetlili, aby bolo zamestnávateľom jasné, aké úpravy na pracovisku potrebujú. Spomínané úpravy často stoja pár eur a niekedy stačí len malá zmena v zmýšľaní či nastavení firmy," uzavrela Čápová.