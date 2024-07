Alma Career: V SR máme nedostatok pracovnej sily, chýbajú aj odborníci

Bratislava 4. júla (TASR) - V súčasnosti je na Slovensku nedostatok pracovnej sily, na trhu práce chýbajú aj odborníci s potrebnými znalosťami a zručnosťami. Situácia sa podľa spoločnosti Alma Career nezlepší ani v budúcnosti a naopak, problém sa bude prehlbovať. Informovala o tom PR manažérka Alma Career Ľubica Melcerová.



"Problém s nedostatkom pracovne aktívnej populácie budeme už o desať rokov cítiť veľmi intenzívne a o 15 rokov bude situácia vrcholiť," uviedla spoločnosť. Do roku 2040 budú najpočetnejšou skupinou na slovenskom trhu práce ľudia vo veku 55 až 59 rokov. Štvrtinu zamestnancov budú tvoriť pracovníci od 50 do 64 rokov. Úbytok zaznamená najmä najmladšia skupina od 20 do 34 rokov. Alma Career predpokladá, že podiel mladých pracovníkov bude na Slovensku len 16,1 %.



Spoločnosť zdôraznila, že z dôvodu starnutia obyvateľstva bude v nasledujúcich rokoch veľký dopyt po pracovnej sile v celej Európe. Približne o päť rokov môže ubudnúť z európskeho trhu až sedem miliónov zamestnancov.