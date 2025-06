Alma Career: Najviac ponúk je na pozíciu učiteľa v Bratislavskom kraji

Bratislava 26. júna (TASR) - Najviac pracovných ponúk na portáli Profesia.sk je na pozíciu učiteľa, najčastejšie v Bratislavskom kraji. K 24. júnu 2025 bolo na pracovnom portáli zverejnených 1407 inzerátov na pozíciu učiteľa, pričom dopyt po tejto skupine zamestnancov stúpal už od mája tohto roka. Na druhom mieste skončili operátori výroby, ktorí mali o 160 inzerátov menej ako učitelia. Informovala o tom spoločnosť Alma Career, ktorá prevádzkuje pracovný portál.



„Väčšinu týchto ponúk, konkrétne 1133, tvorili inzeráty z portálu Edujobs.sk, kde verejné školy zadarmo zverejňujú pracovné ponuky, ktoré sa následne kopírujú aj na Profesiu. Aktuálne je na Edujobs aktívnych 2051 pracovných ponúk, z toho 89 % na pedagogické pozície, desať percent na nepedagogické a percento do manažmentu. Dopyt je však o niečo menší ako vlani, v medziročnom porovnaní prvých piatich mesiacov eviduje portál pokles celkového počtu inzerátov o desať percent,“ uviedla spoločnosť.



Najväčší záujem majú uchádzači o prácu o nepedagogické pozície, pričom na jednu ponuku reaguje v priemere 26 ľudí. V prípade pedagogických je to priemerne sedem interakcií a na manažérske ponuky šesť. Najviac zverejnených inzerátov pre učiteľov je na druhý stupeň základných škôl, a to 520. Ďalej nasledujú stredné školy s 300 ponukami a prvý stupeň základných škôl s 200 inzerátmi.



Z regionálneho pohľadu je veľký dopyt po učiteľoch v Bratislavskom kraji, tvoria takmer polovicu aktívnych ponúk na pracovnom portáli. Potom je to Trnavský kraj s 15 % inzerátov a Nitriansky s deviatimi percentami. Na pozíciu riaditeľa školy je v súčasnosti vypísaných 21 ponúk. Záujem zo strany uchádzačov je podľa spoločnosti rovnako nízky ako vlani. Na ponuky učiteľov na druhý stupeň základných škôl reagujú v priemere štyria ľudia. O jednu reakciu viac prichádza na inzeráty na prvý stupeň a v prípade strednej školy je to priemerne šesť ľudí.



„Najviac chýbajú učitelia a učiteľky matematiky, momentálne je ich spomedzi ponúk na základné a stredné školy viac ako pätina. Školy tiež hľadajú viac ako 140 angličtinárov, 125 fyzikárov a takmer 100 učiteľov informatiky,“ spresnila spoločnosť.