Alma Career: O čašníkov je záujem, vedia si zarobiť vyše 1200 eur

Bratislava 28. júla (TASR) - Dopyt po čašníkoch je tento rok druhý najvyšší zo všetkých inzerátov na portáli Profesia.sk. Vysoký záujem o túto prácu bol aj zo strany uchádzačov, na jednu pracovnú ponuku zareagovalo v priemere 31 ľudí. Mesačne si vedia čašníci a čašníčky na Slovensku zarobiť viac ako 1200 eur vrátane odmien či 13. platu. Vyplýva to z aktuálnych údajov Alma Career, ktorá prevádzkuje pracovný portál Profesia.sk a z údajov portálu Platy.sk.



"Hoci na tejto pozícii častejšie pracujú ženy, aj tak zarábajú menej. Ich priemerný celkový mesačný zárobok je 1125 eur, mužskí kolegovia majú v priemere o 200 eur viac," uviedla PR manažérka Alma Career Ľubica Melcerová. Naopak, len minimálne rozdiely sú medzi zárobkami v krajských mestách a mimo nich. Priemerný mesačný zárobok čašníkov a čašníčok je v krajských mestách len o 30 eur vyšší.



Zároveň dodala, že za platmi čašníkov v susednom Česku nezaostávame takmer vôbec, v priemere si tam čašníci vedia zarobiť mesačne okolo 1244 eur, čo je len o 20 eur viac ako na Slovensku. Nižšie mzdy majú v Maďarsku, kde zarobia čašníci a čašníčky okolo 1170 eur. Najlepšie sú na tom v Slovinsku, kde majú ľudia v priemere na tejto pozícii 1600 eur na mesiac.



"Sú však aj krajiny, kde priemerný celkový mesačný príjem čašníkov nedosiahne ani tisícku. V Litve v priemere zarobia 930 eur, v Lotyšsku 890 eur a v Macedónsku dokonca len 680 eur," priblížila Melcerová.



Zamestnávatelia podľa nej lákajú čašníkov a čašníčky v inzerátoch najčastejšie na benefity, ako sú práca v stabilnej spoločnosti, kariérny rast, príspevok na bývanie alebo jeho zabezpečenie či príspevok na šport a nápoje zadarmo. Zamestnanecké zľavy, mimoriadne bonusy a odmeny ponúka iba 11 % z nich. Najmenej preferovaným benefitom od zamestnávateľov sú stravné lístky.



V prípade kariérneho rastu ide prevažne o pozície manažérov reštaurácie, prípadne samotného hotela či prevádzky. Melcerová spresnila, že mnohí ľudia sa rozhodnú z pozície čašníka alebo čašníčky presunúť aj do sektoru obchodu alebo do administratívy.