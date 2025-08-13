< sekcia Ekonomika
Alma Career: S hľadaním pracovníkov môže pomôcť nová platforma
Bratislava 13. augusta (TASR) - Nájsť kvalifikovaných zamestnancov môže firmám pomôcť nová platforma cieleného náboru Nelisa, ktorá funguje už aj na Slovensku. Platforma pomáha osloviť ľudí, ktorí si aktívne prácu nehľadajú, no boli by ochotní zmeniť zamestnávateľa, ak by dostali lepšiu ponuku. V stredu o tom informovala spoločnosť Alma Career Slovakia.
Za posledný rok zmenilo na Slovensku zamestnávateľa 14 % pracujúcich. Hoci počet reakcií na ponuky na pracovnom portáli Profesia.sk od vlaňajšej jesene stúpol, s obsadením špecializovaných pozícií majú zamestnávatelia stále problém. Pri úzko špecializovaných profesiách v IT sektore, elektrotechnike, energetike či v stavebníctve prichádzajú zamestnávateľom na pracovné inzeráty podľa spoločnosti len jednotky reakcií.
„To, že máme na Slovensku nízku fluktuáciu, neznamená, že je také veľké množstvo zamestnancov v práci spokojných. Mnoho ľudí ostáva v práci zo zvyku či z dôvodu komfortu a nevedia, že by sa u iného zamestnávateľa mohli mať oveľa lepšie,“ uviedol riaditeľ Alma Career Slovakia Radoslav Rezák.
Česká technologická platforma, ktorá pôsobí už aj na Slovensku, dokáže vďaka inteligentnému zacieleniu podľa odboru, regiónu, správania a záujmov osloviť vhodných kandidátov. „Firmám, ktoré majú problém nájsť zamestnancov, hoci využili všetky tradičné prostriedky, chceme ponúknuť ďalšiu, modernú možnosť náboru a zároveň pomôžeme zamestnancom získať lepšiu prácu bez toho, aby si ju aktívne hľadali. Nelisa stavia na sile sociálnych sietí a inteligentnej reklame,“ doplnil Rezák.
