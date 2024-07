Alma Career: V 1. polroku hľadali firmy viac ako 161.000 zamestnancov

Bratislava 9. júla (TASR) - Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka hľadali firmy na Slovensku viac ako 161.000 zamestnancov. Najväčší počet pracovných ponúk bol v školstve, zdravotníctve, cestovnom ruchu či gastre. Najmenej inzerátov bolo z administratívy a IT. Informovala o tom spoločnosť Alma Career, ktorá prevádzkuje pracovný portál Profesia.sk.



Z pracovného portálu vyplýva, že najväčší záujem bol o pozície predavačov, operátorov výroby či administratívnych pracovníkov. Vyše 31.000 inzerátov bolo z oblasti obchodu. Ďalej nasledovali výroba, doprava, administratíva a manažment. Medziročne portál zaznamenal len mierny pokles o 2000 inzerátov. Najviac, takmer 30.000 pracovných ponúk pribudlo v máji tohto roka.



Najvýraznejší medziročný nárast počtu ponúk evidovala Profesia.sk v oblasti školstva, a to takmer o 1500 inzerátov viac ako vlani. O vyše 800 ponúk bolo zverejnených aj v zdravotníctve, cestovnom ruchu a gastre. Naopak, dopyt klesol v IT sektore o viac ako 3500 inzerátov a približne o 1600 ponúk menej zverejnili firmy na pozície v administratíve a strojárstve.



Priemerne ponúkali firmy v inzerátoch podľa portálu plat vo výške 1427 eur, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 60 eur. Najvyššie finančné ohodnotenie mali pozície vo vrcholovom manažmente, kde mohli ľudia zarobiť až 2500 eur v hrubom na mesiac. Vyšší plat ponúkali aj profesie lekárov. Na druhej strane podpriemerné sumy portál zaznamenal pri cestovnom ruchu, gastre, poľnohospodárstve a bezpečnosti. Pri pomocných prácach či ponukách z textilného priemyslu nedosiahol priemerný plat ani 1100 eur mesačne.



Medziročne rástol priemerný plat vo vrcholovom manažmente, štátnej správe, farmaceutickom priemysle, poisťovníctve a marketingu. Naopak, v oblastiach baníctva či práce s drevom sa platy nezvýšili.



Ľudia mali v prvom polroku 2024 záujem aj o prácu s nízkym platom. Najatraktívnejšou bola podľa portálu pozícia zberača, kde na jednu pracovnú ponuku prišlo až 99 reakcií. Záujem bol tiež o prácu hostesiek, copywriterov či promotérov. Vo všetkých prípadoch na jednu ponuku reagovalo v priemere vyše 60 ľudí. Najmenej sa darilo pracovným ponukám, ktoré sa týkali lekárov, farmaceutov, bankárov či riaditeľov škôl.