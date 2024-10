Alma Career: V SR sa cíti nedocenene viac ako polovica zamestnancov

Bratislava 22. októbra (TASR) - Na Slovensku sa cíti v práci nedocenene 56 % zamestnancov. Prácu navyše nechce robiť až 43 % Slovákov. V zamestnaní si ľudia odpracujú len to, čo majú vopred zadané a do vecí nad rámec povinností sa nepúšťajú. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu JobsIndex od spoločnosti Alma Career (AC).



"Dlhoočakávané zníženie inflácie a konečne výraznejší medziročný rast reálnych miezd zvýšenie spokojnosti zamestnancov zatiaľ nepriniesol. Spokojnosť rástla hlavne u vyšších bielych golierov (manažéri a špecialisti v profesiách náročných na znalosti), ako aj nižších bielych golierov (nižšie administratívne pozície). Spokojnosť, naopak, významne klesla u vyšších modrých golierov a v službách a obchode," uviedla AC.



Doplnila, že ľudia si odrobia svoje povinnosti počas pracovnej doby, a potom chcú ísť rýchlo domov. Zamestnanci sú podľa nej na Slovensku čoraz menej ochotní robiť prácu navyše, pričom 46 % z nich sa odmieta o ňu hlásiť alebo prijať zodpovednosť nad rámec svojich povinností. Tichá rezignácia je viditeľná aj u 43 % ľudí, ktorí nechcú robiť nič mimo svoju pracovnú náplň. Prácu navyše tiež odmieta až polovica frustrovaných pracovníkov, pričom pri tých spokojných je to len tretina.



Spoločnosť spresnila, že pre zamestnancov je dôležité v práci nielen finančné, ale aj slovné ohodnotenie. Nedostatok ocenenia pociťuje viac ako polovica z nich. Vyšší plat a priaznivé pracovné prostredie je najčastejšie motiváciou, prečo si ľudia hľadajú iné zamestnanie.



"Celých 59 % zamestnancov vychádza so svojím príjmom s problémami, signifikantné ťažkosti s hospodárením má až 21 %. Zároveň má 46 % pocit, že dostávajú menej, než sa obvykle berie na rovnakej pozícii inde. A len o niečo menší je podiel zamestnancov, ktorých trápi, že ich nadriadení nevedia pochváliť," uzavrela spoločnosť.



Dodala, že pre spokojnosť zamestnancov je dôležitý aj kariérny rozvoj, vzdelávanie a posun na zaujímavejšiu pozíciu. Firmy na Slovensku však vo vzdelávaní v porovnaní s EÚ krajinami zaostávajú. Napriek tomu, že zamestnanci chcú napredovať, tak spoločnosti sú ochotné investovať peniaze väčšinou len na povinné či príležitostné školenia. Aj z tohto nesúladu podľa AC často narastá medzi pracovníkmi frustrácia, pričom 70 % ľudí má pocit, že v aktuálnej práci nenapreduje.