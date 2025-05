Alma Career:Študenti majú záujem o brigády v obchode a cestovnom ruchu

Bratislava 13. mája (TASR) - Záujem o letné brigády zo strany stredoškolákov a vysokoškolákov je veľký, najviac príležitostí ponúka obchod so 160 pracovnými ponukami. Zvýšený záujem je aj o pozície v oblasti cestovného ruchu, gastra, administratívy či pomocných prác. Informovala o tom spoločnosť Alma Career (AC), ktorá prevádzkuje pracovný portál Profesia.sk



Aktuálne ja na pracovnom portáli zverejnených 550 pracovných ponúk na dohodu pre študentov. V marci tohto roka ich bolo viac ako 600 a v apríli necelých 700, pričom ich počet bude podľa spoločnosti rásť a najviac inzerátov pribudne v máji. Najbohatší na príležitosti je Bratislavský kraj a, naopak, najmenej ich ponúka Banskobystrický kraj.



„Záujemcovia o letnú brigádu najčastejšie reagujú na pracovné ponuky z obchodu, na jeden inzerát príde v priemere až 70 reakcií. A to aj napriek tomu, že ponúka najnižšie finančné ohodnotenie. Priemerný ponúkaný plat je v sektore obchodu a pomocných prác 5,90 eura na hodinu. Vo výrobe uvádzajú v priemere o necelé dve eurá na hodinu viac,“ uviedla spoločnosť.



Najviac inzerátov na dohodu pre študentov je na pozíciu predavača, pričom v súčasnosti je na pracovnom portáli zverejnených 150 takýchto inzerátov. Dopyt je tiež po posilách na pozície pokladníka, administratívneho pracovníka, pomocného pracovníka, čašníka, dokladača tovaru alebo asistenta. Na aktuálne zverejnené ponuky na dohodu pre študentov reaguje podľa spoločnosti v priemere 34 ľudí. Spomedzi desiatich dopytovaných pozícií je zo strany uchádzačov najväčší záujem o prácu dokladača tovaru, pričom na jednu takúto ponuku reaguje v priemere 130 osôb. V prípade pozície na odborného predajcu si zamestnávatelia vyberajú zo 127 kandidátov. Na inzeráty na predavačov reaguje v priemere 74 ľudí, na pokladníkov 90 a na čašníkov 32 osôb.



„Priemerný ponúkaný plat v aktívnych inzerátoch na dohodu pre študentov je 6,70 eura na hodinu, čo je o 20 centov viac ako vlani. Spomedzi pozícií, na ktoré je aktuálne zverejnených viac ako desať pracovných ponúk, si študenti najviac zarobia, ak si vyberú prácu kuchára. Priemerný ponúkaný plat je takmer deväť eur na hodinu. Viac ako osem eur na hodinu ponúkajú zamestnávatelia v inzerátoch na baličov a vodičov vysokozdvižného vozíka,“ priblížila AC.



Ďalej spresnila, že anketári a poštoví doručovatelia si zarobia 4,70 eura na hodinu a upratovačky 5,40 eura na hodinu. V prípade práce predavačov je možné si zarobiť v priemere za hodinu 5,80 eura. Okrem toho môžu študenti získať v lete aj pracovné skúsenosti v oblastiach, ktoré študujú. V rámci ponúk na dohodu ponúkajú firmy tiež brigády na pozície HR asistentov, účtovníkov, finančných analytikov, marketingových pracovníkov a nájdu sa aj ponuky z IT sektora.