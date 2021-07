Alokácia vo výzve pre smart city riešenia sa zvýšila na 22,5 mil. eur

Bratislava 12. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zvýšilo alokáciu v dopytovej výzve Moderné technológie z pôvodných 7,5 milióna eur na 22,5 milióna eur. Môže za to vysoký záujem. Cieľom výzvy je podporiť smart city riešenia v mestách. Informoval o tom v pondelok tlačový odbor MIRRI.



"Teší ma, že na našu výzvu zareagovalo toľko žiadateľov zo všetkých krajov. Je to dôkaz, že slovenské mestá majú veľký záujem o inovatívne riešenia, ktoré prinesú obyvateľom nové a kvalitnejšie služby," poznamenala vicepremiérka a šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí). Prínos smart city riešení v jednotlivých mestách od Bratislavy až po Sninu podľa nej pocítia občania už v krátkom čase.



Mestá získali v rámci dopytovej výzvy Moderné technológie podporu z eurofondov na zavedenie tzv. smart city riešení. Ide napríklad o parkovacie senzory, monitorovanie ovzdušia, osvetlenia priechodov pre chodcov, systémy na reguláciu mestskej hromadnej dopravy (MHD) v mestách, prepojenie mestských informačných systémov či zber, vyhodnocovanie a ďalšie použitie údajov. O podporu sa mohli uchádzať tiež projekty na zavedenie chatbotu či migráciu open source riešení.



"Veľká časť miest svoje projekty zamerala na reguláciu dopravy v mestách, zefektívnenie verejného osvetlenia, lepšie nakladanie s odpadmi alebo parkovanie. Zaviesť najnovšie technológie do každodenného života občanov sa rozhodli veľké mestá ako Prešov, Žilina, Trnava, Banská Bystrica či Košice, ale aj menšie ako Snina, Kežmarok, Bojnice, Zlaté Moravce, Vráble, Holíč i Nesvady," vymenoval rezort. Banskobystrický, Košický samosprávny kraj aj mesto Bytča chcú smart city riešenia aplikovať formou zavedenia chatbotu, aby zlepšili poskytovanie elektronických služieb pre občanov.



Dopytovo orientovaná výzva Moderné technológie je jednou z výziev v rámci prioritnej osi 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jej cieľom je zaviesť do služieb a procesov inštitúcií verejnej správy najmodernejšie technológie, ktoré majú uľahčiť prístup občanov k službám a zlepšiť komunikáciu občanov s úradmi.



Na jeden projekt je možná podpora od 200.000 do jedného milióna eur. Kladným hodnotením prešlo 35 z 45 doručených projektov.



Viac informácií je dostupných na webovej stránke ministerstva.