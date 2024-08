Alphabet zníži podiel v Crowdstrike ešte v júni

New York 2. augusta (TASR) - Alphabet, materská spoločnosť internetového vyhľadávača Google, znížila svoj podiel v spoločnosti Crowdstrike, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, ešte pred júlovým globálnym výpadkom počítačových systémov. Vyplýva to z hlásenia pre regulačné úrady. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť Alphabet znížila svoj podiel v Crowdstrike na 427.895 akcií triedy A z 855.789 akcií. K zmene došlo 30. júna.



Globálny výpadok počítačových systémov 19. júla po aktualizácii softvéru od Crowdstrike ochromil počítače na celom svete a ovplyvnil sektory od zdravotníctva cez bankovníctva až po letectvo. Americký technologický gigant Microsoft 20. júla na svojom blogu uviedol, že výpadok zasiahol približne 8,5 milióna počítačov so systémom Windows.



Akcie Crowdstrike od výpadku stratili takmer 35 % hodnoty, pretože investori prehodnocujú svoju bezpečnostnú stratégiu. A regulačné úrady diskutujú o tom, či je bezpečné, aby bol zložitý a kritický softvér v rukách veľkých spoločností.



Akcionári tento týždeň zažalovali Crowdstrike za zavádzajúce a nepravdivé uistenia o softvéri, ktorý spôsobil globálny výpadok.



Generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Delta začiatkom tohto týždňa pre CNBC povedal, že výpadok stál leteckú spoločnosť 500 miliónov USD (463,43 milióna eur). A najal si právnickú firmu, aby požadovala kompenzáciu od Microsoftu a Crowdstrike.



(1 EUR = 1,0789 USD)