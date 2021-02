Rybárik: Digitalizácii SR by prospela aj národná digitálna diaľnica

Bratislava 5. februára (TASR) – Digitalizácii Slovenska by prospela národná digitálna diaľnica, a tiež vytvorenie podmienok pre vznik virtuálnych mobilných operátorov. Myslia si to členovia Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI). Pod digitálnou diaľnicou si predstavujú hlavnú kostru komunikačnej siete naprieč krajskými mestami, na ktorú by sa následne pripájali okresné mesta a obce.



"Štátnu komunikačnú diaľnicu by zároveň mohli využívať štátne inštitúcie a telekomunikační operátori na vnútroštátny prenos dát," vysvetlil predseda Asociácie Michal Rybárik a dodal, že štát dnes vlastní mnohé optické trasy, ktoré nie sú plne využívané. Pritom oživiť a zapojiť túto infraštruktúru je možné v krátkom čase a s minimálnymi nákladmi.



Výsledkom digitálnej národnej diaľnice by podľa Asociácie bolo zníženie vnútroštátnych veľkoobchodných cien dátových okruhov, ktoré sú oproti iným krajinám neprimerane vysoké, a tým aj koncových cien internetovej konektivity. "Náklady na vnútroštátne prenosy dát sú u nás oveľa vyššie, než za prenosy medzinárodné," prirovnal Rybárik.



Asociácia však prichádza aj s ďalšími nápadmi, ktoré navrhuje zapracovať do pripravovanej stratégie a akčného plánu vlády pre zlepšenie postavenia Slovenska v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI). Druhým opatrením, ktoré by Slovensko posunulo v rebríčku DESI vyššie, je podľa ALPI vytvorenie podmienok pre vznik plnohodnotných virtuálnych mobilných operátorov, ktorí bežne fungujú v iných krajinách EÚ.



Do tretice Asociácia navrhuje poskytovanie chránených pripojení pre používateľov, ktorí v súčasnosti internet využívajú iba minimálne, alebo ho nevyužívajú vôbec. Išlo by o internetový prístup, v ktorom sa kladie dôraz na bezpečnosť a funkčnosť základných overených služieb, ako sú e-mail či internetbanking. "Značný počet ľudí je u nás ešte stále internetovo negramotných, a práve táto skupina je pri kybernetických útokoch a podvodoch mimoriadne zraniteľná. Ak chceme v digitalizácii napredovať, mali by sme venovať pozornosť tomu, ako ich do digitálneho sveta vtiahnuť, ale zároveň nevystavovať rizikám," vysvetlil Rybárik.



Medzi ďalšie návrhy Asociácie tiež patrí vybudovanie a prevádzkovanie štátneho virtuálneho mobilného operátora, zjednodušenie povoľovania stavieb sietí, sprehľadnenie evidencie fyzickej infraštruktúry, skrátenie doby odpisovania sietí, kladenie väčšieho dôrazu na využívanie open-source a elektronizácia hlasovania vo voľbách zo zahraničia.