ALS: Farmári asi nebudú schopní hradiť splátky lízingov v 1. kvartáli

Bratislava 20. februára (TASR) - Farmári pravdepodobne nebudú schopní hradiť zvýšené splátky lízingov a úverov, ktoré sú splatné v 1. štvrťroku tohto roka. Uviedla to Asociácia leasingových spoločností (ALS) SR.



"V posledných týždňoch je členským spoločnostiam našej asociácie avizované, že klienti nebudú schopní hradiť zvýšené splátky lízingov a úverov splatných už v 1. kvartáli 2024," priblížila asociácia.



Spresnila, že členské spoločnosti ALS financovali v roku 2023 hnuteľné a nehnuteľné predmety v obstarávacej cene vo výške 3,357 miliardy eur bez DPH, čo predstavuje 17-percentný nárast v porovnaní s rokom 2022. Z nového financovania smerovalo vlani 73 % do dopravných prostriedkov, z toho podiel osobných a úžitkových automobilov predstavoval 58 % a nákladných áut 15 %. Stroje a zariadenia tvorili 25 %, financovanie nehnuteľností predstavovalo 2 %. Celkovo lízingové spoločnosti financujú až 40 % všetkých podnikateľských investícií.



Asociácia poznamenala, že vo veľkej miere lízingové spoločnosti financujú podnikateľov z oblasti agrosektora, keďže sa prispôsobili financovaniu poľnohospodárskej techniky a potrebám svojich klientov. Splátkové kalendáre spravidla reflektujú sezónnosť, ktorá zodpovedá očakávaným cash-flow farmárov. Podnikatelia v agrosektore preferujú vyššie splátky v mesiacoch, keď inkasujú finančné prostriedky, a to buď z predaja úrody, alebo podľa očakávania úhrad priamych podpôr vyplácaných zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry.



"Už v minulosti sme zažili podobnú situáciu, keď sa počas pandémie koronavírusu odkladali splátky úverov a lízingov. Naši členovia celkovo odložili splátky úverov a lízingov za viac ako jednu miliardu eur pre viac ako 40.000 klientov. Až polovica týchto odkladov bola dobrovoľná, nad rámec zákonných opatrení. Vtedy však zároveň s odkladom splátok úverov bolo prijaté aj nariadenie z úrovne Európskej centrálnej banky, keď sa všetky takéto reštrukturalizácie úverov nereportovali do registrov ako zlyhané. V súčasnosti takéto pravidlá už neplatia," pripomenula ALS.



"V každom prípade, podstatou lízingu je partnerstvo a naši členovia sa určite v týchto ťažkých časoch neobrátia farmárom chrbtom a pomôžu im prekonať súčasné finančné problémy," dodala Asociácia leasingových spoločností.