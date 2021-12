Alstom a Hitachi dodajú Británii 54 vysokorýchlostných vlakov

Paríž/Londýn 9. decembra (TASR) - Spoločná francúzsko-japonská firma dosiahla vo štvrtok dohodu o dodávke vysokorýchlostných vlakov novej generácie Británii v hodnote takmer 2 miliárd libier (2,34 miliardy eur).



Francúzska firma Alstom a japonská Hitachi Rail v spoločnom vyhlásení uviedli, že dodajú Spojenému kráľovstvu 54 vlakov. Británia tak získa "najrýchlejší funkčný vlak" v Európe, ktorý bude schopný jazdiť maximálnou rýchlosťou 360 kilometrov za hodinu, pokračuje vyhlásenie.



Plne elektrické vlaky budú premávať na novej železnici HS2, ktorá sa stavia medzi Londýnom, West Midlands a Crewe a tiež po už existujúcej železničnej sieti do miest, ako sú Glasgow, Liverpool a Manchester.



"Dnešné oznámenie stavia Britániu pevne do popredia revolúcie vysokorýchlostných železníc s týmito najmodernejšími vlakmi obsluhujúcimi komunity v celej krajine z Londýna do Glasgowa," uviedol vo vyhlásení minister dopravy Grant Shapps.



(1 EUR = 0,85603 GBP)