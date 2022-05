Alstom dodá 130 vlakov nemeckému dopravcovi SFBW

Paríž/Berlín 9. mája (TASR) - Francúzsky výrobca vlakov Alstom oznámil svoju doteraz najväčšiu objednávku z Nemecka. A to až na 130 súprav pre nemecké regionálne železnice SFBW.



Francúzsky koncern v pondelok vo vyhlásení uviedol, že dodá 130 elektrických vlakov juhonemeckému prevádzkovateľovi verejnej dopravy SFBW. Je to jeho doposiaľ najväčšia objednávka z Nemecka.



Dohoda v hodnote 2,5 miliardy eur zahŕňa 130 vysokokapacitných elektrických vlakov Coradia Stream a ich údržbu počas 30 rokov, spresnila francúzska skupina a dodala, že v rámci voliteľnej klauzuly by v budúcnosti mohlo nasledovať ďalších 100 vlakov.