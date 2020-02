Alstom potvrdil rokovania o kúpe Bombardier Transport

Paríž 17. februára (TASR) - Francúzsky železničný gigant Alstom v pondelok potvrdil, že rokuje o kúpe železničnej divízie kanadskej spoločnosti Bombardier.



"Prebiehajú diskusie. Nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie," uviedol Alstom vo vyhlásení v reakcii na článok v americkom denníku The Wall Street Journal, že bola dosiahnutá predbežná dohoda v hodnote viac ako 7 miliárd USD (6,46 miliardy eur).



Alstom sa snaží o expanziu v odvetví, v ktorom dominuje čínsky štátny podnik CRRC. Francúzsky koncern sa rozhodol urobiť tento krok rok po tom, ako Európska komisia zablokovala pokus o fúziu jeho železničnej divízie s nemeckou spoločnosťou Siemens, ktorá by viedla k vzniku európskeho železničného gigantu.



Podľa médií by kúpa divízie Bombardier Transport, v ktorej má podiel vo výške 32,5 % kanadská dôchodková spoločnosť Caisse de dépôt et placement du Québec, mala vyjsť Alstom na 7 miliárd USD.



Spoločnosť Bombardier Transport dosiahla minulý rok tržby vo výške 8,3 miliardy USD a na konci roka evidovala objednávky v hodnote 35,8 miliardy USD. Tržby Alstom vo finančnom roku 2018/19 (do 31. marca 2019) dosiahli 8,1 miliardy USD a nevybavené objednávky mali hodnotu 43 miliárd USD.



Veľmi zadlžený Bombardier, ktorý začal už pred 80 rokmi vyrábať snežné skútre, sa v roku 2015 pustil do veľkej reštrukturalizácie a v januári uviedol, že plánuje celý rad odpredajov. Minulý rok, keď sa snažil udržať nad vodou s dlhmi vo výške približne 9 miliárd USD, súhlasil s predajom svojho regionálneho leteckého programu japonskému Mitsubishi Heavy Industries za 750 miliónov USD.



V roku 2018 postúpil Airbusu kontrolu nad výrobou dopravného lietadla CSeries, ktoré bolo potom premenované na A220.



Vo štvrtok 13. februára Bombardier uviedol, že predá spoločnosti Airbus a vláde provincie Quebec, kde má firma asi 14.000 zamestnancov a podporuje okolo 40.000 pracovných miest v rámci subdodávateľov, svoj zostávajúci podiel v programe vo výške 33,58 %.



Okrem toho Bombardier nedávno oznámil, že predáva svoje podnikanie v oblasti leteckých štruktúr spoločnosti Spirit AeroSystems v USA za hotovosť a dlh v hodnote viac ako 1 miliardu USD. Kanaďania si však ponechali ziskové podniky v oblasti letectva, ako sú Learjet, Challenger a Global Express.



Minulý mesiac 16. januára spoločnosť Bombardier oznámila, že „aktívne sleduje alternatívy, ktoré by jej umožnili urýchliť splácanie dlhu“, pričom opäť revidovala svoje predbežné príjmy za rok 2019 smerom nadol.



(1 EUR = 1,0842 USD)