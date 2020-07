Francúzsky Alstom plánuje zbaviť sa istej časti aktív

Paríž 9. júla (TASR) - Francúzska spoločnosť Alstom oznámila, že je pripravená predať niektoré svoje aktíva. Cieľom je zmierniť obavy Európskej komisie v súvislosti s plánovanou akvizíciou železničnej divízie kanadskej firmy Bombardier.



Brusel už Alstomu jeho predchádzajúce plány narušil, keď minulý rok zablokoval plánovanú fúziu vlakových divízií Alstomu a nemeckého Siemensu, uviedla agentúra DPA. Európska komisia vtedy uviedla, že firmám sa nepodarilo vyvrátiť "vážne" obavy komisie z narušenia hospodárskej súťaže.



Rozhodnutie EK však ostro kritizovali francúzska aj nemecká vláda, podľa ktorých je potrebné, aby vznikol veľký európsky koncern, ktorý dokáže konkurovať čínskym a americkým spoločnostiam. Francúzska vláda vtedy Brusel upozornila, že by sa mal viac zamerať na vytváranie európskych firiem schopných konkurovať svetovým spoločnostiam a menej na hospodársku súťaž v rámci malého európskeho trhu.



Alstom vo štvrtok informoval, že po prvotných rokovaniach s Európskou komisiou, navrhol predaj aktív súvisiacich s produkciou svojich regionálnych vlakov Coradia Polyvalent. To sa týka aj závodu vo východnom Francúzsku, kde sa vlaky vyrábajú. Okrem toho je pripravený aj na ústupky v oblasti výroby regionálnych vlakov Bombardieru v Nemecku.



Alstom sa vo februári dohodol s Bombardierom na kúpe jeho vlakovej divízie v sume od 5,8 miliardy do 6,2 miliardy eur. Ako vo štvrtok dodal, stále verí, že sa mu akvizíciu podarí dokončiť v 1. polroku budúceho roka.