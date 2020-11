Altmaier dúfa, že Biden odstráni obchodné bariéry medzi USA a EÚ

Joe Biden, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 16. novembra (TASR) - Nemecko dúfa, že obchodné bariéry medzi USA a Európou budú odstránené po nástupe administratívy pod vedením novozvoleného prezidenta Joe Bidena. Vyhlásil to v pondelok nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier." povedal Altmaier v Berlíne. "" dodal.Altmaier uviedol, že to platí aj pre európskych obchodných partnerov v Číne a ďalších častiach Ázie.“ pripomenul.V nedeľu (15. 11.) vytvorilo 15 ázijsko-tichomorských ekonomík najväčší blok voľného obchodu na svete. Ide o dohodu podporovanú Čínou, ktorá vylučuje USA. Tie totiž vycúvali z rokovaní o konkurenčnej transpacifickej dohode o obchodnom partnerstve po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta pred necelými štyrmi rokmi.Nová obchodná aliancia sa podieľa 30 % na výkone globálnej ekonomiky a žije v nej 30 % globálnej populácie. Osloví tak 2,2 miliardy spotrebiteľov.