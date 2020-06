Altmaier: Ekonomika sa vráti na úroveň spred krízy v 2. polovici 2022

Berlín 4. júna (TASR) - Nemecká ekonomika by sa mala dostať na úroveň spred koronakrízy v 2. polovici roka 2022.



Spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier povedal vo štvrtok novinárom, že jeho cieľom je, aby sa najväčšia európska ekonomika vrátila na predkrízovú úroveň v druhej polovici roka 2022. Dodal, že ekonomika by sa v druhej polovici roka mala vrátiť k rastu.



Koalícia kancelárky Angely Merkelovej sa v stredu (3. 6.) dohodla na balíku na podporu zotavovania ekonomiky po koronakríze v celkovej hodnote 130 miliárd eur. Podľa Altmaiera je to najväčší stimulačný balík od vzniku spolkovej republiky v roku 1949.



"Ekonomika sa ešte nedostala na svoje dno," dodal Altmaier. "V najbližších týždňoch a mesiacoch nás všetkých čakajú ťažké chvíle. Na konci tohto tunela je však svetlo," povedal.



"Mojím cieľom ako ministra hospodárstva, cieľom spolkovej vlády, je návrat k rastu ešte v tomto roku - v druhej polovici roka, aby sme v budúcom roku zaznamenali silnú dynamiku rastu okolo 5 % a aby sme sa vrátili k našej pôvodnej sile spred koronapandémie najneskôr v druhej polovici 2022," doplnil.