Altmaier: EÚ a USA by otázku ciel na oceľ mohli vyriešiť do konca roka

Washington 25. júna (TASR) - Spojené štáty a Európska únia by mohli spor za americké clá na oceľ a hliník vyriešiť do konca roka. Povedal nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier po stretnutí s americkou obchodnou zástupkyňou Katherine Taiovou vo Washingtone.



Podľa Altmaiera sa obchodné vzťahy medzi USA a Európskou úniou výrazne zlepšili po dohode minulý týždeň, v rámci ktorej obe strany na päť rokov uzatvorili prímerie v súvislosti s odvetnými clami za dotácie pre svojich výrobcov lietadiel. Zároveň sa dohodli, že budú pokračovať v riešení sporu, ktorý súvisí s clami na oceľ a hliník.



"Čo sa týka ocele a hliníka, myslím si, že riešenie je možné dosiahnuť do konca roka," povedal nemecký minister. Zároveň dodal, že základy dohody by sa mohli položiť už v júli, keď USA navštívi nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Altmaier a Taiová sa zhodli, že EÚ aj USA musia spoločne riešiť nadmernú svetovú produkciu ocele, pričom problém leží najmä v Číne. Podľa analytikov však rušenie ciel nebude pre Washington jednoduché, keďže tamojší oceliari trvajú na ich udržaní.