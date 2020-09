Altmaier: EÚ musí diverzifikovať svoje obchodné vzťahy

Berlín 18. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) musí diverzifikovať svoje obchodné vzťahy, stať sa menej závislou od ázijských dodávateľov v určitých odvetviach a rozvíjať svoje vlastné hodnotové reťazce v rámci 27-členného bloku. Uviedol to v piatok nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier.



"Pandémia nového koronavírusu nás naučila, že Európa musí držať pohromade a diverzifikovať svoje obchodné vzťahy," povedal Altmaier, podľa ktorého Únia potrebuje odolnejšie dodávateľské reťazce, rozvoj hodnotových reťazcov a väčšiu právnu istotu v medzinárodnom obchode.



Vzhľadom na to, že Nemecko v súčasnosti predsedá EÚ, usporiada Altmaier v pondelok (21. 9.) stretnutie kolegov ministrov zodpovedných za obchod so zvláštnym zameraním na globálne dodávateľské reťazce a budúcnosť európskeho oceliarskeho priemyslu.



Altmaier, blízky spojenec kancelárky Angely Merkelovej, ďalej uviedol, že Európa by sa nemala obracať chrbtom ku globalizácii, pretože obchod a otvorené trhy sú stále silnými motormi, ktoré môžu starému kontinentu pomôcť dostať sa zo súčasnej hospodárskej krízy.



Dodal však, že je potrebná väčšia autonómia spojená s rozvojom inovatívnych a odolných hodnotových reťazcov, aby EÚ „mohla v budúcnosti stále hrať v prvej lige ekonomicky úspešných regiónov“.



Na otázku, či by Európa a Nemecko mali prehodnotiť obchodné vzťahy s Čínou, Altmaier uviedol, že každý musí uznať, že z dlhodobého hľadiska môže obchod fungovať iba za rovnakých podmienok.



„Každý, kto chce využívať výhody voľného trhu v Európskej únii, musí tiež otvoriť dvere európskym spoločnostiam,“ vyhlásil Altmaier.



Kým v predchádzajúcej dekáde Nemecko masívne ťažilo z čínskeho dopytu po jeho strojoch a automobiloch, predstavitelia Berlína aj Bruselu sú v posledných rokoch čoraz frustrovanejší, pretože Čína nesplnila svoje sľuby o otvorení sa svetu a pripojení k spravodlivému a voľnému obchodu.