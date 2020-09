Altmaier: Nemecká ekonomika by tento rok mala klesnúť o menej než 6 %

Berlín 1. septembra (TASR) - Nemecko zlepšilo prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku. Aj naďalej počíta s výrazným poklesom, nemal by byť však v takom rozsahu, ako vláda pôvodne predpokladala. Na druhej strane, v budúcom roku by očakávané zotavenie malo byť o niečo slabšie, než naznačoval pôvodný odhad.



Revidovanú prognózu nemeckej vlády predstavil v utorok minister hospodárstva Peter Altmaier. Ako uviedol, nemecká ekonomika si minimálne v poslednom období počína omnoho lepšie, než sa očakávalo, najmä vďaka podpore štátu.



"Môžeme povedať, že minimálne v tomto období zaznamenávame vývoj v tvare písmena V," povedal Altmaier pre médiá. Zároveň dodal, že nepredpokladá, že by vláda opätovne pristúpila k takým karanténnym opatreniam ako v marci a apríli.



Podľa novej prognózy by tento rok mala nemecká ekonomika klesnúť o 5,8 %, povedal Altmaier. Predchádzajúci odhad hovoril o poklese na úrovni 6,3 %.



Napriek zlepšeniu odhadu to však stále bude najvýraznejší pokles nemeckého hospodárstva od skončenia 2. svetovej vojny. Najväčšia európska ekonomika klesla aj v roku 2009 v období svetovej finančnej krízy, v danom roku pokles dosiahol 5,7 %.



Navyše, v roku 2021 sa nemecké hospodárstvo nebude zotavovať tak výrazne, ako sa pôvodne očakávalo. Altmaier informoval, že nový odhad počíta s rastom hospodárstva o 4,4 %, zatiaľ čo pôvodná prognóza poukazovala na rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 5,2 %. V prípade potvrdenia odhadu to podľa Altmaiera znamená, že nemecká ekonomika svoju pôvodnú veľkosť spred obdobia pandémie nedosiahne skôr ako v roku 2022.



Rozsah zotavovania bude obmedzovať najmä export, ktorý by tento rok mal podľa posledných odhadov klesnúť o 12,2 %. V budúcom roku sa očakáva jeho zotavenie o 8,8 %. V prípade súkromnej spotreby sa tento rok predpokladá pokles o 6,9 %. V roku 2021 počíta nemecká vláda s jej rastom na úrovni 4,7 %.