Altmaier: Nemecká ekonomika môže začať od októbra znova rásť

Berlín 5. júla (TASR) - Nemecká ekonomika sa môže od októbra začať zotavovať z pandémie nového koronavírusu. Uviedol to minister hospodárstva Peter Altmaier v rozhovore pre nedeľné noviny Bild am Sonntag.



"Som si istý, že pokles našej ekonomiky sa môže zastaviť po letnej prestávke, a že od októbra môže hospodárstvo v Nemecku opäť rásť," povedal.



A hoci sa výkon najväčšieho európskeho hospodárstva podľa odhadov v roku 2020 zníži o 6 %, v roku 2021 bude možný jeho nárast o viac ako 5 %, poznamenal Altmaier.



Dodal, že jeho cieľom je dosiahnuť, aby sa zamestnanosť vrátila na úroveň pred koronakrízou do roku 2022 a následne, aby začalo Nemecko smerovať k získaniu plnej zamestnanosti po tomto dátume.



Nemecký minister pripomenul, že pre jeho krajinu, ktorá je proexportne orientovaná, je veľkým problémom aj šírenie vírusu v Spojených štátoch.



"Pandémia, ktorá sa tam vymkla spod kontroly, má veľké následky pre svetovú ekonomiku," dodal.