Altmaier: Nemecká vláda by mohla prevziať podiel i v ďalších podnikoch

Berlín 12. júla (TASR) - Nemecko je pripravené prevziať podiel aj v ďalších podnikoch, ktoré poškodila pandémia nového koronavírusu. Povedal to nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier, podľa ktorého "zopár ďalších desiatok firiem" by mohlo nasledovať leteckú spoločnosť Lufthansa, v ktorej podiel v rámci pomoci získal štát.



V rozhovore pre sobotňajšie vydanie (11. 7.) denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, z ktorého citovala agentúra Reuters, Altmaier povedal, že "sa diskutuje o prípadných niekoľkých desiatkach podnikov". Ako dodal, v týchto firmách je vláda pripravená využiť možnosti, ktoré dáva Fond na stabilizáciu hospodárstva vrátane prevzatia podielu, ak to bude potrebné.



Je možné, že Berlín prevezme podiel aj v niektorých strategických spoločnostiach, ako napríklad vo výrobcovi vakcín CureVac. V tomto prípade preto, aby zabránil presunutiu dôležitých podnikov do zahraničných rúk.



Nemecká vláda sa dohodla na prevzatí podielu v najväčších aerolíniách Lufthansa, a to v rámci záchranného balíka v hodnote 9 miliárd eur. Lufthansa sa podobne ako ďalšie letecké spoločnosti dostala v dôsledku koronakrízy do finančných problémov, keď jej príjmy zmrazilo takmer úplne zastavenie leteckej dopravy. K obmedzeniu cestovania pristúpili vlády po celom svete s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu.



Čo sa týka ďalšieho vývoja situácie v Lufthanse, ktorá oznámila rušenie pracovných miest, Altmaier povedal, že vláda nebude prepúšťaniu stáť v ceste. Zároveň sa vyjadril aj k ďalšej veľkej spoločnosti, v ktorej má štát podiel, ku Commerzbank. Ako uviedol, čo sa týka 15-percentného podielu v jednej z najväčších nemeckých bánk, ktorý vláda prevzala počas svetovej finančnej krízy pred vyše 10 rokmi s cieľom zabrániť kolapsu banky, o tom by Berlín mal rozhodnúť na budúci rok.