Alto Real Estate dosiahla v roku 2025 zisk po zdanení 27 miliónov eur
Výsledok dosiahla napriek nižšiemu objemu dokončených bytov v rezidenčných projektoch, pričom ho podporil najmä rast výkonnosti kancelárskeho portfólia a precenenie aktív.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Skupina Alto Real Estate zaznamenala v roku 2025 konsolidovaný zisk po zdanení 27 miliónov eur, čo znamená medziročný nárast o 4 milióny eur. Ako vo štvrtok informovala, výsledok dosiahla napriek nižšiemu objemu dokončených bytov v rezidenčných projektoch, pričom ho podporil najmä rast výkonnosti kancelárskeho portfólia a precenenie aktív.
„Finančné výsledky za rok 2025 potvrdzujú, že vstupujeme do ďalšieho obdobia s pevnou kapitálovou pozíciou, kvalitným portfóliom a so silným pipeline budúcich výnosov,“ uviedol finančný riaditeľ Alto Real Estate Juraj Šturdík.
Celkové aktíva skupiny vzrástli na 726 miliónov eur a čistá hodnota aktív podľa EPRA štandardov na 346 miliónov eur. Zároveň si udržala konzervatívnu mieru zadlženosti na úrovni 38 % pomeru čistého dlhu k aktívam, čo reflektuje disciplinovaný prístup k financovaniu.
„Prenájom potvrdil pozíciu stabilného piliera výkonnosti. Hrubý výnos z nájmu dosiahol 37 miliónov eur (+4 %) a čistý prevádzkový príjem 24 miliónov eur (+6 %) pri priemernej obsadenosti portfólia na úrovni 93 %,“ uviedla skupina. Kancelárske portfólio si zároveň udržalo nadpriemernú obsadenosť a posilnilo trhovú pozíciu, keď skupina zabezpečila približne 18 % celkového objemu v danom roku prenajatých plôch na trhu v Bratislave.
V rezidenčnom segmente skupina výrazne posilnila zazmluvnený predaj, keď v roku 2025 predala 150 bytov v hodnote približne 82 miliónov eur pri raste o 70 %, čím si vytvorila silný základ budúcich výnosov. Projekty Sky Park Tower a Florian Residences budú do výsledkov hospodárenia vstupovať postupne po dokončení, pričom už generujú stabilný cash flow a znižujú rizikový profil developmentu.
Alto Real Estate vlani úspešne realizoval dve holdingové emisie dlhopisov v celkovej hodnote 25 miliónov eur a získal syndikovaný úver pre projekt Sky Park Tower vo výške takmer 123 miliónov eur, čo je najväčšie projektové financovanie v histórii spoločnosti.
Pre skupinu bude nadchádzajúce obdobie v znamení expanzie a inovácií. „V pláne je rozvíjanie vlastného konceptu Future-Proof Buildings zameraného na merateľnú udržateľnosť budov, príprava rozvoja územia pre úplne nový projekt bratislavského downtownu Sky Park Square, spustenie platformy pre nájomné bývanie Alto Rental Residences a systematická príprava regionálnej expanzie na trhy v Poľsku a Českej republike,“ priblížila skupina.
