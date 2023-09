Alto Real Estate vyhlásila súťaž na rozvoj územia pri Sky Parku

Bratislava 19. septembra (TASR) - Spoločnosť Alto Real Estate vyhlásila medzinárodnú ideovú architektonicko-urbanistickú súťaž na rozvoj územia pri projekte Sky Park v Bratislave. Pozemky s výmerou takmer 15.000 štvorcových metrov sa nachádzajú v zóne Mlynské nivy - Chalupkova. Súťaž je dvojkolová, návrhy treba odovzdať do 16. novembra.



"Sme presvedčení, že práve otvorené architektonické súťaže s medzinárodnou účasťou sú príležitosťou, ktorá prináša mestám kvalitnú a reprezentatívnu architektúru. Súťaž vnímame ako príležitosť na dotvorenie štvrte," skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Valovič.



Nová zástavba by mala rozšíriť a prepojiť existujúci zelený park, ale aj integrovať mesto spolu s projektom Sky Park a novovznikajúcou zástavbou v okolí. Nová výstavba by mala byť kombináciou bývania, kancelárií a občianskej vybavenosti s dominantným podielom rezidenčnej funkcie.



Medzinárodná architektonická súťaž je koncipovaná ako dvojkolová. Zúčastniť sa môžu architekti či architektonické kancelárie. V prvom kole vyberie porota spomedzi vyzvaných aj samostatne prihlásených ateliérov a kolektívov sedem finalistov, ktorí svoje návrhy podrobnejšie rozpracujú na druhé kolo.



Termín odovzdania návrhov v prvom kole je 16. november 2023. Účastníci, ktorí postúpia do druhého kola, budú mať čas na predloženie návrhov do 31. januára 2024.