Alza.sk stiahla z predaja detskú postieľku, deti sa v nej mohli zraniť

Bratislava 7. septembra (TASR) - Internetový obchod Alza.sk stiahol z predaja detskú drevenú postieľku so sťahovacou bočnicou značky Drewex Olek z dôvodu, že pre nevyhovujúce konštrukčné požiadavky hrozí riziko úrazu. Informovala o tom tlačová hovorkyňa Alza.cz Daniela Chovancová.



Zdôraznila, že vyšetrovanie Slovenskej obchodnej inšpekcie preukázalo, že detská postieľka so sťahovacou bočnicou značky Drewex Olek nevyhovuje konštrukčným požiadavkám podľa technických noriem na nábytok – detské postieľky a skladacie postieľky na bytové využitie.



Spresnila, že deti môžu zasunúť prsty pod vzniknutú medzeru na spodnej časti postieľky do mechanizmu sťahovacej bočnice a pri pokuse prsty vytiahnuť môže dôjsť k poraneniam, ako sú pomliaždeniny, vykĺbenie prsta, v prípade zlyhania zaisťovacieho mechanizmu bočnice i k zlomenine. Nedostatočná funkčnosť zaisťovacieho mechanizmu sťahovacej bočnice v spojení s nedodržaním medzery medzi podlahou a bočnicou v jej najnižšej polohe môže byť príčinou úrazu, napríklad zaseknutia dieťaťa medzi bočnicou a podlahou s hrozbou vážnych zdravotných rizík, ako sú napríklad fraktúry, otras mozgu, v krajnom prípade pri neprítomnosti rodiča môže dôjsť k uduseniu dieťaťa.



Doplnila, že z dôvodu dôslednej ochrany spotrebiteľov spoločnosť Alza ihneď reagovala a produkt okamžite stiahla z predaja. Všetci zákazníci, ktorí si produkt zakúpili, boli v rámci štandardných interných postupov kontaktovaní oddelením starostlivosti o zákazníka a o situácii boli informovaní. Napriek tomu Alza preventívne žiada zákazníkov, ktorí túto postieľku vlastnia, aby sa obrátili na kontaktný formulár www.alza.sk/kontakt alebo na bezplatnú zákaznícku linku +421 257 101 800. Produkt je možné vrátiť na ktorejkoľvek z pobočiek e-shopu Alza, a to i bez predloženia dokladu o kúpe.