Alžírsko je pripravené dodať EÚ viac plynu počas krízy na Ukrajine

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Alžír 27. februára (TASR) - Alžírska štátna energetická firma Sonatrach je pripravená dodávať Európe viac plynu vzhľadom na možný pokles ruských dodávok v dôsledku vojny na Ukrajine. Uviedol to v nedeľu jej generálny riaditeľ Toufik Hakkar.Podľa neho je firma pripravená pumpovať ďalší plyn do Európskej únie (EÚ) zo svojich prebytkov cez plynovod Tansmed spájajúci Alžírsko s Talianskom, informuje TASR na základe správy AFP.Sonatrach je "" povedal Hakkar pre denník Liberte.Hakkar však poznamenal, že to bude podmienené dostupnosťou prebytku plynu alebo skvapalneného zemného plynu (LNG), keď bude pokrytý domáci dopyt a splnené "". Poukázal pritom na "" v plynovode Transmed, ktorá by mohla byť použitá na "".Transmed, ktorý alžírska firma prevádzkuje spolu s talianskou spoločnosťou ENI, má kapacitu približne 32 miliónov kubických metrov (m3) plynu ročne, čo je štvornásobok kapacity plynovodu Medgaz do Španielska.Šéf Sonatrachu dodal, že by mohol rozšíriť dodávky aj do krajín, ktoré nie sú napojené na potrubia z Alžírska, prostredníctvom tankerov na LNG. Európsky trh je pre alžírsku spoločnosť "", keďže sa podieľa približne 11 % na dovoze plynu na kontinent.Bývalý alžírsky minister energetiky Abdeamadžíd Attar medzitým pre agentúru AFP povedal, že Alžírsko vyváža maximálne 22 miliárd m3 plynu cez plynovod Transmed, čo ponecháva voľnú kapacitu 10 miliárd m3.Upozornil však, že samotné Alžírsko nebude schopné "", keďže aktuálne bude môcť zrejme ponúknuť maximálne dva alebo tri milióny kubických metrov navyše.Attar, ktorý predtým pôsobil aj ako generálny riaditeľ Sonatrachu, dodal, že existujúce zariadenia na výrobu skvapalneného plynu fungujú len na 50 - 60 % kapacity. V strednodobom horizonte bude môcť Alžírsko poslať Európe väčšie množstvá komodity suroviny, najprv však musí začať s rozvojom ťažby z nových bridlicových ložísk.Sonatrach v januári oznámila, že v rokoch 2022 až 2026 investuje 40 miliárd USD (35,66 miliardy eur) do prieskumu, ťažby a spracovania ropy, ako aj do prieskumu a ťažby plynu.(1 EUR = 1,1216 USD)