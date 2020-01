AMAVET vyhlásil 15. ročník súťaže Junior Internet

Bratislava 13. januára (TASR) - Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), organizátor konferenčnej súťaže Junior Internet, vyhlasuje jej 15. ročník. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov, zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.



Prihlasovať projekty do súťažných kategórií môžu autori do 15. marca 2020. Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z úspešných IT projektov a organizácií. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj bezpečnosť.



Ako informoval TASR riaditeľ súťaže Dávid Richter, finále súťažnej konferencie sa uskutoční 24. a 25. apríla na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Súťažnú konferenciu Junior Internet finančne podporili SK-NIC, a. s., a WebSupport, s. r. o.



Odborným garantom súťaže je IT Asociácia Slovenska. Podujatie je súčasťou aktivít AMAVET-u v Digitálnej koalícii.



Asociácia pre mládež, vedu a techniku je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 30 rokov. Združuje 4500 aktívnych členov v 56 kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností.