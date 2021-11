Amazon čelí štrajkom v Európe a klimatickým aktivistom

Klimatickí aktivisti zo skupiny Extinction Rebellion zablokovali vchod do skladu Amazonu v Coventry v strednom Anglicku počas zliav na tzv. čierny piatok 26. novembra 2021. Zamerali sa na 15 skladov Amazonu po celej Európe. Najväčší svetový elektronický obchod čelí v piatok aj protestom zamestnancov a vodičov nákladných áut v Nemecku, Francúzsku a Taliansku. Klimatickí aktivisti kritizujú gigantický internetový obchod so sídlom v americkom Seattli za to, že nadmerná spotreba poškodzuje životné prostredie, zatiaľ čo aliancia odborových zväzov tvrdí, že spoločnosť neplatí dostatočne svojich zamestnancov ani dane vládam. Foto: TASR/AP

Londýn 26. novembra (TASR) - Klimatickí aktivisti sa počas zliav na tzv. čierny piatok zamerali na 15 skladov Amazonu po celej Európe. Najväčší svetový elektronický obchod čelí v piatok aj protestom zamestnancov a vodičov nákladných áut v Nemecku, Francúzsku a Taliansku.Klimatickí aktivisti kritizujú gigantický internetový obchod so sídlom v americkom Seattli za to, že nadmerná spotreba poškodzuje životné prostredie, zatiaľ čo aliancia odborových zväzov tvrdí, že spoločnosť neplatí dostatočne svojich zamestnancov ani dane vládam.uviedla skupina Extinction Rebellion po zablokovaní 13 skladov Amazonu po celom Spojenom kráľovstve.uvádza sa v správe.Demonštranti zablokovali vchod do skladu Amazonu v dokoch Tilbury vo východnom Anglicku, takže tam žiadne vozidlá nemohli vojsť ani vyjsť. Skupina uviedla, že zablokovala aj sklady Amazonu v Nemecku a Holandsku.Podľa Extinction Rebellion „zločiny“ Amazonu zahŕňajú aktivity, pri ktorých sa produkuje viac oxidu uhličitého ako v stredne veľkej krajine.uviedol hovorca Amazonu.Amazon tvrdí, že svoje povinnosti berie veľmi vážne, čo zahŕňa aj záväzok dosiahnuť nulové emisie do roku 2040, teda o 10 rokov skôr, ako požaduje parížska dohoda. Vyhlásil, že poskytuje vynikajúce platy a výhody v bezpečnom a modernom pracovnom prostredí a podporuje desaťtisíce britských malých podnikov, ktoré predávajú v jeho obchode.Odborové zväzy v najväčších európskych ekonomikách zase vyzvali skladníkov a vodičov zásobovacích áut, aby štrajkovali proti nespravodlivo nízkym mzdám a daňovým platbám Amazonu.V Nemecku, na najväčšom trhu spoločnosti po Spojených štátoch, odborový zväz Verdi uviedol, že približne 2500 zamestnancov štrajkovalo v prepravných centrách Amazonu v Rheinbergu, Koblenzi a Grabene.Vo Francúzsku jeden z popredných odborových zväzov CGT vyzval pracovníkov Amazonu, aby vstúpili do štrajku. Aj odborová koalícia v Taliansku oznámila štrajk za lepšie mzdy a spravodlivý podiel Amazonu na daniach. Žiada tiež, aby sa zaviazal k skutočnej environmentálnej udržateľnosti.