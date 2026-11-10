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Amazon čelí v Taliansku vyšetrovaniu pre neodvedené dane a clá
Prokuratúra odhaduje výšku nezaplatenej dovoznej DPH na viac ako 3,52 milióna eur. Colné orgány v súčasnosti vyčísľujú celkovú sumu ciel, ktoré údajne neboli odvedené.
Autor TASR
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Miláno 10. novembra (TASR) - Americký gigant internetového maloobchodu Amazon a jeho dvaja vedúci pracovníci čelia v Taliansku vyšetrovaniu v súvislosti s predajom čínskeho tovaru, pri ktorom nebola riadne uhradená dovozná daň z pridanej hodnoty (DPH) a clá. Prostredníctvom Amazonu a jeho logistickej siete sa v Taliansku predalo viac ako 1,5 milióna výrobkov z krajín mimo EÚ, pričom nebola zaplatená povinná dovozná DPH ani príslušné clá, oznámila v utorok milánska prokuratúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Prokuratúra odhaduje výšku nezaplatenej dovoznej DPH na viac ako 3,52 milióna eur. Colné orgány v súčasnosti vyčísľujú celkovú sumu ciel, ktoré údajne neboli odvedené. Celková nárokovaná suma sa tak môže ešte zvýšiť. Spoločnosť Amazon uviedla, že dodržiava všetky platné zákony a predpisy v každej krajine, v ktorej pôsobí, a to isté vyžaduje aj od všetkých predajcov na svojom trhovisku. „V tomto neodôvodnenom konaní budeme dôrazne obhajovať svoju pozíciu,“ zdôraznila.
Amazon ďalej pripomenul, že patrí medzi najväčších zahraničných investorov v Taliansku a v krajine zamestnáva viac ako 19.000 stálych pracovníkov. „Nepredvídateľné regulačné podmienky, neprimerané sankcie a zdĺhavé právne konania čoraz viac oslabujú atraktivitu Talianska ako investičnej destinácie,“ dodala spoločnosť.
Prokuratúra odhaduje výšku nezaplatenej dovoznej DPH na viac ako 3,52 milióna eur. Colné orgány v súčasnosti vyčísľujú celkovú sumu ciel, ktoré údajne neboli odvedené. Celková nárokovaná suma sa tak môže ešte zvýšiť. Spoločnosť Amazon uviedla, že dodržiava všetky platné zákony a predpisy v každej krajine, v ktorej pôsobí, a to isté vyžaduje aj od všetkých predajcov na svojom trhovisku. „V tomto neodôvodnenom konaní budeme dôrazne obhajovať svoju pozíciu,“ zdôraznila.
Amazon ďalej pripomenul, že patrí medzi najväčších zahraničných investorov v Taliansku a v krajine zamestnáva viac ako 19.000 stálych pracovníkov. „Nepredvídateľné regulačné podmienky, neprimerané sankcie a zdĺhavé právne konania čoraz viac oslabujú atraktivitu Talianska ako investičnej destinácie,“ dodala spoločnosť.