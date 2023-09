Amazon čelí v USA protimonopolnej žalobe federálnej vlády a 17 štátov

Washington 26. septembra (TASR) - Federálna obchodná komisia (FTC) v USA a 17 generálnych prokurátorov jednotlivých štátov podali v utorok protimonopolnú žalobu proti spoločnosti Amazon. Gigant elektronického obchodu využíva svoje postavenie na trhu na zvyšovanie cien na iných platformách, predajcom účtuje neprimerané poplatky a potláča hospodársku súťaž, uvádza sa v žalobe podanej na súde vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Žaloba je výsledkom niekoľkoročného vyšetrovania podnikania spoločnosti Amazon a znamená pre ňu jednu z najvážnejších právnych výziev v jej takmer 30-ročnej histórii.



FTC a štáty, ktoré sa k žalobe pripojili, žiadajú súd o vydanie trvalého príkazu, ktorý by podľa nich zakázal Amazonu pokračovať v nezákonnom konaní, obmedzil jeho monopolné postavenie a obnovil hospodársku súťaž.



V žalobe sa uvádzajú podrobné tvrdenia, ktoré poukazujú na to, ako Amazon využíva svoju monopolnú silu na vlastné obohacovanie, pričom zvyšuje ceny a zhoršuje služby pre desiatky miliónov amerických rodín, ktoré nakupujú na jeho platforme, a stovky tisíc podnikov, ktoré chcú cez Amazon osloviť svojich zákazníkov, uviedla vo vyhlásení predsedníčka FTC Lina Khanová.



Amazon má dominantné postavenie aj v oblasti cloud-computingových služieb a čoraz viac preniká do iných odvetví, ako maloobchod s potravinami a zdravotníctvo. Na otázku, či sa bude FTC usilovať o nútené rozdelenie spoločnosti, Khanová priamo neodpovedala. Uviedla iba, že v tejto fáze sa zameriava skôr na otázku zodpovednosti.