Amazon investuje 12 miliárd USD do dátových centier v Louisiane

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Amazon a ďalšie popredné technologické koncerny vo veľkom investujú do dátových centier pre umelú inteligenciu.

Autor TASR
San Francisco 24. februára (TASR) - Spoločnosť Amazon investuje 12 miliárd dolárov (10,18 miliardy eur) do výstavby dátových centier v americkom štáte Louisiana. Gigant internetového maloobchodu v pondelok (23. 2.) oznámil, že pokryje všetky náklady na projekt a bude úzko spolupracovať s miestnym dodávateľom energie Southwestern Electric Power Company. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Amazon ďalej prisľúbil, že v regióne sa bude aktívne podieľať na zabezpečení dodávok vody a elektriny. Rozšírenie vodárenskej infraštruktúry plánuje financovať prostredníctvom fondu vo výške 400 miliónov USD. Spoločnosť očakáva, že investícia v severozápadnej časti štátu vytvorí 540 pracovných miest na plný úväzok.

Amazon a ďalšie popredné technologické koncerny vo veľkom investujú do dátových centier pre umelú inteligenciu. Takéto projekty však čelia čoraz väčšiemu odporu zo strany obyvateľov a environmentálnych organizácií. Kritici upozorňujú na preťaženia elektrických sietí a príliš vysokú spotrebu vody na chladenie serverov. Amazon nedávno oznámil plány investovať v tomto roku 200 miliárd USD, čo je výrazný nárast oproti 131 miliardám USD v roku 2025.

(1 EUR = 1,1784 USD)
