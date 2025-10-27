< sekcia Ekonomika
Amazon investuje 1,4 miliardy eur v Holandsku
Amazon má v Holandsku približne 1000 zamestnancov, ale v online predaji zaostáva za lídrom na trhu Bol.com, dcérskou spoločnosťou maloobchodnej firmy Ahold Delhaize.
Autor TASR
Amsterdam 27. októbra (TASR) - Americký internetový gigant Amazon plánuje v nasledujúcich troch rokoch investovať v Holandsku 1,4 miliardy eur do rozšírenia svojho podnikania v piatej najväčšej ekonomike eurozóny. Uviedla to Eva Faictová, riaditeľka Amazonu pre Belgicko a Holandsko, v rozhovore pre holandský finančný denník FD. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Ide o najväčšiu investíciu Amazonu od začiatku aktivít v Holandsku v roku 2020, uviedla americká spoločnosť.
Amazon má v Holandsku približne 1000 zamestnancov, ale v online predaji zaostáva za lídrom na trhu Bol.com, dcérskou spoločnosťou maloobchodnej firmy Ahold Delhaize.
„Holandsko je pre nás dôležitým rastúcim trhom,“ povedala Faictová. „Tieto investície nám umožnia lepšie slúžiť našim zákazníkom a zlepšovať naše služby.“
V rozhovore pre holandský FD, ktorý bol uverejnený v pondelok, Faictová poznamenala, že investície v Holandsku sa čiastočne zamerajú na vývoj umelej inteligencie pre podnikateľov, ktorí predávajú svoje produkty na platforme Amazonu.
Faictová začiatkom tohto mesiaca oznámila aj investíciu vo výške 1,16 miliardy USD (998,97 milióna eur) do belgických prevádzok Amazonu.
(1 EUR = 1,1612 USD)
Ide o najväčšiu investíciu Amazonu od začiatku aktivít v Holandsku v roku 2020, uviedla americká spoločnosť.
Amazon má v Holandsku približne 1000 zamestnancov, ale v online predaji zaostáva za lídrom na trhu Bol.com, dcérskou spoločnosťou maloobchodnej firmy Ahold Delhaize.
„Holandsko je pre nás dôležitým rastúcim trhom,“ povedala Faictová. „Tieto investície nám umožnia lepšie slúžiť našim zákazníkom a zlepšovať naše služby.“
V rozhovore pre holandský FD, ktorý bol uverejnený v pondelok, Faictová poznamenala, že investície v Holandsku sa čiastočne zamerajú na vývoj umelej inteligencie pre podnikateľov, ktorí predávajú svoje produkty na platforme Amazonu.
Faictová začiatkom tohto mesiaca oznámila aj investíciu vo výške 1,16 miliardy USD (998,97 milióna eur) do belgických prevádzok Amazonu.
(1 EUR = 1,1612 USD)