Amazon investuje ďalších 10 miliárd eur do cloud computingu v Nemecku

Berlín 19. júna (TASR) - Americký internetový gigant Amazon v stredu oznámil, že v Nemecku investuje ďalších 10 miliárd eur, pričom väčšina sumy bude smerovať do cloud computingu. Je to ďalšia veľká investícia technologického giganta v Európe. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Celkovo 8,8 miliardy eur investuje Amazon v Nemecku do roku 2026 do divízie cloud computingu AWS. Zvyšok pôjde do logistiky, robotiky a kancelárií.



Táto investícia je nad rámec sumy 7,8 miliardy eur, ktorú minulý mesiac oznámila spoločnosť AWS na vybudovanie cloudového centra v Nemecku.



Prvý cloudový komplex bude vytvorený v spolkovej krajine Brandenbursko a do prevádzky by mal byť uvedený koncom roka 2025.



Má pomôcť odstrániť obavy niektorých európskych krajín a vládnych agentúr z prenosu údajov do iných jurisdikcií, najmä do USA.



Amazon vzhľadom na tieto investície prijme v Nemecku tisíce nových pracovníkov, čím sa celkový počet jeho stálych zamestnancov v krajine do konca roka zvýši na približne 40.000.



Tieto investície ukázali, že Nemecko zostáva "atraktívnou lokalitou pre podniky", uviedol kancelár Olaf Scholz na sociálnej sieti X.



"Ako vláda pracujeme práve na tomto: posilňovaní našej konkurencieschopnosti," napísal.



Nemecko, najväčšia európska ekonomika, považuje prilákanie nových investícií do oblastí špičkových technológií za kľúčové, keďže sa snaží prekonať obdobie slabého výkonu ekonomiky.



Technologický gigant nedávno oznámil veľké investície do rozšírenia dátových centier aj v Španielsku a do rozvoja cloudovej infraštruktúry a logistickej infraštruktúry vo Francúzsku.



Amazon, priekopník elektronického obchodu, má dominantné postavenie aj v cloud computingu, pričom na konci roka 2023 mu patril podiel na tomto trhu vo výške 31 % podľa spoločnosti Stocklytics. Ale aj jeho súperi Microsoft a Google sa snažia získať čoraz väčšie podiely v cloud computingu.